Apple delays iPhone photo-scanning plan amid fierce backlash

FILE - In this Wednesday, Dec. 16, 2020 file photo, the logo of Apple is illuminated at a store in the city center in Munich, Germany. Apple said Friday, Sept. 3, 2021 it's delaying its plan to scan U.S. iPhones for images of child sexual abuse, saying it needs more time to refine the system before releasing it. The company had revealed last month that it was working on a tool to detect known images of child sexual abuse, which would work by scanning files before they're uploaded to iCloud.

 Matthias Schrader

BERKELEY, Calif. (AP) — Apple is indefinitely delaying plans to scan iPhones in the U.S. for images of child sexual abuse following an outcry from security and privacy experts who warned the technology could be exploited for other surveillance purposes by hackers and intrusive governments.

Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now

Support local journalism reporting on your community

* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $8.00 per month.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

Tags

Locations

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.