Apple delays iPhone photo-scanning plan amid fierce backlash

BERKELEY, Calif. (AP) — Apple is indefinitely delaying plans to scan iPhones in the U.S. for images of child sexual abuse following an outcry from security and privacy experts who warned the technology could be exploited for other surveillance purposes by hackers and intrusive governments.
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