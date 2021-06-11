Apple reaffirms privacy stance amid Trump probe revelations

SAN RAMON, Calif. (AP) — Seeking to protect its image as a guardian of personal privacy, Apple maintains it was blindsided and handcuffed by a Trump administration probe that resulted in the company handing over phone data from two Democratic congressmen.
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