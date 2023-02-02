Apple on Thursday posted its first quarterly revenue drop in nearly four years after pandemic-driven restrictions on its China factories curtailed sales of the latest iPhone during the holiday season.
kAm%96 4@>A2?JVD D2=6D @7 S``f 3:==:@? 7@C E96 ~4E@36C\s646>36C A6C:@5 C6AC6D6?E65 2 dT 564=:?6 7C@> E96 D2>6 E:>6 :? E96 AC6G:@FD J62C[ 2 566A6C 5@H?EFC? E92? 2?2=JDED 925 AC@;64E65]k^Am
kAmxE >2C<D pAA=6’D 7:CDE J62C\@G6C\J62C 564C62D6 :? BF2CE6C=J C6G6?F6 D:?46 E96 y2?F2CJ\|2C49 A6C:@5 :? a_`h H96? D2=6D 2=D@ D=:AA65 dT 2>:5 D=@H:?8 :!9@?6 56>2?5 2?5 E96 72==@FE @7 2 EC256 H2C H:E9 r9:?2 E92E H2D 36:?8 H2865 3J E96?\!C6D:56?E s@?2=5 %CF>A]k^Am
kAmpAA=6’D AC@7:E 2=D@ 6C@565 5FC:?8 E96 A2DE BF2CE6C[ 6G6? E9@F89 E96 rFA6CE:?@[ r2=:7@C?:2[ 4@>A2?J C6>2:?65 2 A:==2C @7 AC@DA6C:EJ] t2C?:?8D E@E2=65 Sb_ 3:==:@?[ @C S`]gg A6C D92C6[ 2 `b 564C62D6 7C@> E96 D2>6 E:>6 :? E96 AC6G:@FD J62C] %9@D6 C6DF=ED 2=D@ >:DD65 2 E2C86E @7 S`]hc A6C D92C6 D6E 3J 2?2=JDED A@==65 3J u24E$6E #6D62C49]k^Am
kAmx?G6DE@CD C624E65 E@ E96 =6E5@H? 3J :?:E:2==J 5C:G:?8 5@H? pAA=6VD DE@4< 3J ?62C=J dT :? %9FCD52JVD 6IE6?565 EC25:?8] qFE >2?286>6?E C6>2C<D >256 5FC:?8 2 4@?76C6?46 42== H:E9 2?2=JDED C2:D65 9@A6D E92E pAA=6VD 5:D2AA@:?E:?8 A6C7@C>2?46 >2J 92G6 366? 2 >6C6 9:44FA[ A2C:?8 E96 564C62D6 :? E96 4@>A2?JVD D92C6D E@ =6DD E92? `T]k^Am
kAmpAA=6’D C2C6 DEF>3=6 42>6 282:?DE 2 324<5C@A @7 C6?6H65 :?G6DE@C @AE:>:D> 23@FE E649’D @FE=@@< 7@C E9:D J62C[ 96=A:?8 E@ DAFC 2 `fT :?4C62D6 :? E96 D64E@C’D 36==H6E96C }2D52B 4@>A@D:E6 :?56I D@ 72C E9:D J62C]k^Am
kAmqFE ?@H (2== $EC66E D66>D =:<6=J E@ C62DD6DD E9:?8D :? =:89E @7 pAA=6UCDBF@jD =2E6DE C6DF=ED 2?5 @?8@:?8 H@CC:6D 23@FE 2 A@E6?E:2= C646DD:@? :? E96 H2<6 @7 C:D:?8 :?E6C6DE C2E6D 2:>65 2E E2>A:?8 5@H? :?7=2E:@?[ D2:5 k2 9C67lQ9EEAi^^x?G6DE:?8]4@>Qmx?G6DE:?8]4@>k^2m 2?2=JDE y6DD6 r@96?]k^Am
kAm(:E9 v@@8=6 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^E649?@=@8J\2=A9236E\:?4\3FD:?6DD\c`2246fcf5ahe47cd57ga266aga`dh_3Qm2=D@ 5:D4=@D:?8 2 J62C\@G6C\J62C BF2CE6C=J 564=:?6 :? :ED 5:8:E2= 25 D2=6Dk^2m @? %9FCD52J 2=@?8D:56 pAA=6VD 5:D2AA@:?E:?8 A6C7@C>2?46[ r@96? D2:5 :EVD 4=62C E96C6 2C6 “D6G6C2= 492==6?86D E96 E649 D64E@C 7246D 2>:5 E96 4FCC6?E 64@?@>:4 4=:>2E6 @7 D=@H:?8 8C@HE9 2?5 6=6G2E65 :?7=2E:@?]”k^Am
kAms6DA:E6 E96 BF2CE6C=J 5@H?EFC? :? :ED 7@CEF?6D] pAA=6 92D?’E D:8?2=65 2?J :?E6?E:@? E@ C6D@CE E@ >2DD =2J@77D — 2 DE2C< 4@?EC2DE E@ :ED A66CD :? E649?@=@8J] x?5FDECJ 8:2?ED p=A9236E[ |:4C@D@7E[ p>2K@? 2?5 |6E2 !=2E@7@C>D k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^E649?@=@8J\2>2K@?4@>\:?4\6FC@A6\D@7EH2C6\3FD:?6DD\3ab45fab`_7a_46aba_2be6254ae6565Qm92G6 2??@F?465 A=2?D E@ ;6EE:D@? >@C6 E92? 2 4@>3:?65 d_[___ 6>A=@J66Dk^2m 2D E96J 25;FDE E@ C6G6?F6 D=@H5@H?D @C 5@H?EFC?D 42FD65 3J A6@A=6’D =6DD6?:?8 56A6?56?46 @? E96 5:8:E2= C62=> 2D E96 A2?56>:4 92D 62D65]k^Am
kAm“(6 >2?286 7@C E96 =@?8 E6C>[Q pAA=6 rt~ %:> r@@< E@=5 2?2=JDED 5FC:?8 E96 4@?76C6?46 42==] “(6 :?G6DE :? :??@G2E:@? 2?5 A6@A=6]”k^Am
kAmr@@< 925 EC:65 E@ 3C246 :?G6DE@CD 7@C E@F896C D=655:?8 :? =2E6 ~4E@36C H96? 96 H2C?65 @7 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^E649?@=@8J\3FD:?6DD\62C?:?8D\64@?@>J\6ef37aabhb5ffd7fh6_6357__hg635feQm“:?4C62D:?8=J 5:77:4F=E 64@?@>:4 4@?5:E:@?D”k^2m 9625:?8 :?E@ E96 9@=:52J D62D@?] %96?[ ;FDE 2 76H 52JD =2E6C[ pAA=6 42FE:@?65 E92E r9:?2’D 2EE6>AED E@ 4=2>A 5@H? @? E96 DAC625 @7 r~'xs H2D 27764E:?8 :ED AC@5F4E:@? =:?6D 2?5 H@F=5 AC6G6?E >66E:?8 2== E96 56>2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]2AA=6]4@>^?6HDC@@>^a_aa^``^FA52E6\@?\DFAA=J\@7\:A9@?6\`c\AC@\2?5\:A9@?6\`c\AC@\>2I^Qm7@C E96 AC6>:F> :!9@?6 `c >@56=Dk^2m 5FC:?8 E96 9@=:52JD]k^Am
kAm%92E 4@?EC:3FE65 E@ 2? gT 564C62D6 :? :!9@?6 D2=6D 7C@> E96 AC6G:@FD J62C E@ Sed]g 3:==:@? :? E96 >@DE C646?E BF2CE6C]k^Am
kAmr@@< :?5:42E65 pAA=6VD DFAA=J 96252496D 2C6 ?@H @G6C[ 2DDFC:?8 2?2=JDED E92E “AC@5F4E:@? :D ?@H 324< H96C6 H6 H2?E :E E@ 36]Qk^Am
kAmx? 2?@E96C A@D:E:G6 D:8?[ pAA=6 2=D@ 5:D4=@D65 E92E :E ?@H 92D >@C6 E92? a 3:==:@? :!9@?6D[ :!25D[ |24D 2?5 @E96C 56G:46D :? 24E:G6 FD6 7@C E96 7:CDE E:>6] %92E :D =:<6=J E@ 96=A pAA=6 D6== >@C6 5:8:E2= DF3D4C:AE:@?D 2?5 25D[ 96=A:?8 E@ 7F6= =@?8\E6C> C6G6?F6 8C@HE9]k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $12.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.