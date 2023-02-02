Earns Apple

FILE - This Wednesday, July 24, 2019 photo shows an Apple Store in Chicago is seen. Apple reports financial earnings on Thursday, Feb. 2, 2023.

 Amr Alfiky - staff, AP

Apple on Thursday posted its first quarterly revenue drop in nearly four years after pandemic-driven restrictions on its China factories curtailed sales of the latest iPhone during the holiday season.

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