Brazil Canada Gold Mine

FILE - Indigenous people painted with red ink representing spilled Indigenous blood and clay representing gold, march during a protest against the increase of mining activities that are encroaching on their land, in front of the Ministry of Mines and Energy, in Brasilia, Brazil, Monday, April 11, 2022.

 Eraldo Peres - staff, AP

RIO DE JANEIRO (AP) — A Brazilian federal court on Monday upheld the suspension of an environmental license for what would be the largest open-pit gold mine in the nation's Amazon rainforest, dealing a blow to the Canada-based company behind the project.

Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now

Support local journalism reporting on your community

* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $12.00 per month.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.