RIO DE JANEIRO (AP) — A Brazilian federal court on Monday upheld the suspension of an environmental license for what would be the largest open-pit gold mine in the nation's Amazon rainforest, dealing a blow to the Canada-based company behind the project.
kAmq6=@ $F? |:?:?8 r@CA] H2D 2AA62=:?8 E96 D2>6 4@FCE’D a_`f CF=:?8[ H9:49 7@F?5 E92E E96 4@>A2?JVD 4@?DF=E2E:@? H:E9 =@42= x?5:86?@FD A6@A=6D 2?5 DEF5J @? E96 AC@;64E’D D@4:@\6?G:C@?>6?E2= :>A24ED 5:5?VE >66E E96 4C:E6C:2 C6BF:C65 3J E96 }2E:@?2= x?5:2? u@F?52E:@?]k^Am
kAmx? 2 b\_ G@E6[ E96 4@FCE >2:?E2:?65 :ED AC:@C CF=:?8] q6=@ $F? 42? 2AA62= E96 564:D:@? E@ 2 9:896C 4@FCE]k^Am
kAm%96 4@>A2?JVD '@=E2 vC2?56 AC@;64E :D =@42E65 @? E96 32?<D @7 E96 ):?8F #:G6C[ :? E96 DE2E6 @7 !2C2] xE :D =@42E65 23@FE a_ <:=@>6E6CD W`a]c >:=6DX 7C@> q6=@ |@?E6[ E96 H@C=5’D E9:C5\3:886DE 9J5C@6=64EC:4 52>] %96 q6=@ |@?E6 52> 92D C65F465 E96 7=@H :? E96 '@=E2 vC2?56 Wq:8 q6?5X DEC6E49 @7 E96 ):?8F #:G6C[ H96C6 E96 q6=@ $F? AC@;64E :D =@42E65] p>@?8 @E96C :>A24ED[ E96 7:D9 A@AF=2E:@?[ 2 DE2A=6 7@C E96 =@42= A@AF=2E:@?[ :D 5:>:?:D9:?8]k^Am
kAm“|J 4@>>F?:EJ H2D?’E 4@?DF=E65 23@FE E96 q6=@ $F? AC@;64E[” {@C6?2 rFCF2:2[ 2 =6256C 7C@> E96 x2H2 G:==286[ E@=5 %96 pDD@4:2E65 !C6DD 3J A9@?6] “q6=@ |@?E6 2=C625J 92D 925 2 >2;@C :>A24E @? E96 ):?8F] p D64@?5 AC@;64E 4@F=5 >62? E96 562E9 @7 E96 =@42= A6@A=6D]Qk^Am
kAmq6=@ $F? 92D 2C8F65 E92E :E 2=C625J 4@?DF=E65 E96 x?5:86?@FD A6@A=6D[ 2?5 E92E E96:C 4=@D6DE 4@>>F?:EJ :D >@C6 E92? `_ <> We >:=6DX 2H2J] %96 u656C2= !C@D64FE@CD’ ~77:46 DE2E6D E92E E96 4@>A2?J @?=J 4@?D:56C65 @77:4:2==J 56>2C42E65 2C62D[ 2?5 E92E x?5:86?@FD 4@>>F?:E:6D @FED:56 E96D6 A=246D D9@F=5 2=D@ 36 E2<6? :?E@ 244@F?E]k^Am
kAmr@?E24E65 3J A9@?6 2?5 6>2:= |@?52J[ q6=@ $F?’D @77:46 :? qC2K:= 5:5?’E C6DA@?5 E@ p! C6BF6DED 7@C 4@>>6?E 23@FE E96 4@FCEVD 564:D:@? @C :7 :E H@F=5 2AA62=]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ E96 4@>A2?J[ E96 AC@;64E 4@G6CD a[c__ 964E2C6D Wd[hb_ 24C6DX]k^Am
kAm“%9:D :D 2?@E96C G:4E@CJ 7@C E96 x?5:86?@FD 2?5 C:G6C:?6 A6@A=6 @7 '@=E2 vC2?56 5@ ):?8F[” 7656C2= AC@D64FE@C u6=í4:@ 56 pC2ú;@ !@?E6D yC] D2:5 :? 2 E6IE >6DD286] “%96J <?@H E92E 2 >:?:?8 AC@;64E 42? 92G6 56G2DE2E:?8 :>A24ED @? E96 C68:@?] %96 ;F58>6?E D9@HD E96 C6D:=:6?46 @7 E9:D A@AF=2E:@?]”k^Am
k9C ^m
kAmpDD@4:2E65 !C6DD 4=:>2E6 2?5 6?G:C@?>6?E2= 4@G6C286 C646:G6D DFAA@CE 7C@> D6G6C2= AC:G2E6 7@F?52E:@?D] $66 >@C6 23@FE p!’D 4=:>2E6 :?:E:2E:G6 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]2A]@C8^AC6DD\C6=62D6D^a_aa^2A\2??@F?46D\DH66A:?8\4=:>2E6\;@FC?2=:D>\:?:E:2E:G6Qm96C6k^2m] %96 p! :D D@=6=J C6DA@?D:3=6 7@C 2== 4@?E6?E]k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $12.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.