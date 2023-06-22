OTTAWA, Ontario (AP) — Canada's Senate on Thursday passed a bill that will require Google and Meta to pay media outlets for news content that they share or otherwise repurpose on their platforms.
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