China boots Caixin financial news from approved media list

BEIJING (AP) — China’s leading financial magazine has been dropped from an official list of outlets websites can republish, reducing the exposure of a rare independent voice as the authorities tightens control over the media.
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