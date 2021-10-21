China boots Caixin financial news from approved media list

FILE - In this Jan. 18, 2018, file photo, staffers walk past a billboard reading "Read Caixin - Know China Better" at the Caixin Media offices in Beijing. China has removed Caixin Media, one of the country’s most liberal business news sites, from a list of official news outlets that can be republished by other internet news providers in the Communist Party's latest move to control the flow of information.

 Mark Schiefelbein

BEIJING (AP) — China’s leading financial magazine has been dropped from an official list of outlets websites can republish, reducing the exposure of a rare independent voice as the authorities tightens control over the media.

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