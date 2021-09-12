Epic Games appeals ruling in lawsuit alleging Apple monopoly

Epic Games filed notice that is appealing a federal judge's decision in a lawsuit alleging that Apple has been running an illegal monopoly that stifles competition.
kAm%96 >2<6C @7 E96 A@AF=2C u@CE?:E6 G:56@ 82>6 D2:5 :? 2 4@FCE 7:=:?8 $F?52J E92E :E H:== E2<6 E96 CF=:?8 E@ E96 }:?E9 r:C4F:E r@FCE @7 pAA62=D :? $2? uC2?4:D4@]k^Am
kAmx? 2 `gd\A286 564:D:@? C6?56C65 uC:52J[ &]$] s:DEC:4E yF586 *G@??6 v@?K2=6K #@86CD @C56C65 pAA=6 E@ 5:D>2?E=6 2 =F4C2E:G6 A2CE @7 E96 4@>A6E:E:G6 32CC:4256 8F2C5:?8 :ED 4=@D6=J CF? :!9@?6 2AA DE@C6[ 3FE D96 C6;64E65 tA:4VD 2==682E:@?D E92E pAA=6 C2? 2 >@?@A@=J]k^Am
kAmtA:4’D ?@E:46 @7 2AA62= D2:5 :E H@F=5 2AA62= E96 7:?2= ;F58>6?E “2?5 2== @C56CD =625:?8 E@ @C AC@5F4:?8 E92E ;F58>6?E]”k^Am
kAm%96 CF=:?8 4@?E:?F6D E@ 49:A 2H2J 2E E96 D@\42==65 “H2==65 82C56?” E92E pAA=6 92D 3F:=E 2C@F?5 :ED 4C@H? ;6H6=[ E96 :!9@?6[ 2?5 :ED 2AA DE@C6[ H:E9@FE E@AA=:?8 :E 4@>A=6E6=J]k^Am
kAm%96 564:D:@? 2=D@ AC@G:565 pAA=6 H:E9 D@>6 G:?5:42E:@?] %96 ;F586 5:5?’E 3C2?5 pAA=6 2D 2 >@?@A@=:DE @C C6BF:C6 :E E@ 2==@H 4@>A6E:?8 DE@C6D E@ @776C 2AAD 7@C :!9@?6D[ :!25D 2?5 :!@5D]k^Am
kAm%9@D6 H6C6 EH@ @7 E96 3:886DE @3;64E:G6D D@F89E 3J tA:4[ H9:49 7:=65 H92E :E H@F=5 9@A65 H@F=5 36 2 =2?5>2C< 2?E:ECFDE 42D6 =2DE J62C 27E6C 3C2K6?=J 567J:?8 2? 6I4=FD:G6 A2J>6?E DJDE6> E92E 7F??6=D `dT E@ b_T @7 2== :?\2AA 5:8:E2= EC2?D24E:@?D @? :!9@?6D E@ pAA=6]k^Am
kAm$F49 EC2?D24E:@?D 42? :?4=F56 6G6CJE9:?8 7C@> }6E7=:I @C $A@E:7J DF3D4C:AE:@?D E@ E96 D2=6 @7 5:8:E2= :E6> DF49 2D D@?8D[ >@G:6D @C G:CEF2= E49@E49<6D 7@C G:56@ 82>6D] tA:4 42DE E92E 9:89=J =F4C2E:G6 766 2D 2 AC:46\8@F8:?8 E24E:4 E92E H@F=5?’E 36 A@DD:3=6 :7 4@>A6E:?8 DE@C6D H6C6 2==@H65 E@ @776C :!9@?6 2AAD]k^Am
kAm(9:=6 A2CED @7 96C 564:D:@? C2:D65 BF6DE:@?D 23@FE H96E96C pAA=6’D 766D H6C6 5C:G:?8 FA AC:46D 7@C 4@?DF>6CD[ v@?K2=6K #@86CD =67E E96 766 DECF4EFC6 :?E24E 2?5 FA96=5 E96 4@>A2?J’D C:89E E@ 3=@4< @E96C DE@C6D 7C@> @776C:?8 2AAD 7@C :ED :!9@?6] $96 D:565 H:E9 pAA=6 @? 6G6CJ @E96C <6J A@:?E @7 E96 42D6]k^Am
kAmqFE E96 ;F586 5:5 4@?4=F56 pAA=6 92D 366? 6?828:?8 :? F?72:C 4@>A6E:E:@? F?56C r2=:7@C?:2 =2H[ AC@>AE:?8 96C E@ @C56C E96 4@>A2?J E@ 2==@H 56G6=@A6CD E9C@F89@FE E96 &]$] E@ :?D6CE =:?<D E@ @E96C A2J>6?E @AE:@?D 36D:56D :ED @H? H:E9:? :!9@?6 2AAD] %92E 492?86 H@F=5 >2<6 :E 62D:6C 7@C 2AA 56G6=@A6CD E@ 2G@:5 A2J:?8 pAA=6’D 4@>>:DD:@?D[ A@E6?E:2==J 27764E:?8 3:==:@?D @7 5@==2CD :? C6G6?F6 2??F2==J]k^Am
kAmpAA=6 5:5 :ED 36DE E@ 7C2>6 E96 564:D:@? 2D 2 4@>A=6E6 G:4E@CJ[ 6G6? 2D :E 24<?@H=65865 :E >2J 2AA62= E96 A@CE:@? @7 E96 CF=:?8 E92E H:== >2<6 :E 62D:6C 7@C 2AA 56G6=@A6CD D:56DE6A pAA=6’D 4@>>:DD:@?D]k^Am
kAm————k^Am
kAmzC:D96C C6A@CE65 7C@> s6EC@:E]k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $8.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.