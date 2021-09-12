Epic Games appeals ruling in lawsuit alleging Apple monopoly

FILE - This March 19, 2018, file photo shows Apple's App Store app. Epic Games filed notice that is appealing a federal judge's decision in a lawsuit alleging that Apple has been running an illegal monopoly that stifles competition. The maker of the popular Fortnite video game said in a court filing Sunday, Sept. 12, 2021, that it will take the ruling to the Ninth Circuit Court of Appeals in San Francisco.

 Patrick Semansky

Epic Games filed notice that is appealing a federal judge's decision in a lawsuit alleging that Apple has been running an illegal monopoly that stifles competition.

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