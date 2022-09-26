PARIS (AP) — France forecasts growth to slow down substantially next year in the EU's second-biggest economy, amid fears of a recession in neighboring Germany as the economic situation in Europe is slammed by the impact of Russia’s war in Ukraine.
kAmuC2?46’D 3F586E[ AC6D6?E65 |@?52J :? 2 r23:?6E >66E:?8[ :D 32D65 @? 2? AC65:4E65 8C@HE9 @7 `T ?6IE J62C — 5@H? 7C@> 2? 6DE:>2E65 a]fT E9:D J62C]k^Am
kAmpD E96 4@F?ECJ 7246D D@2C:?8 6?6C8J 2?5 7@@5 AC:46D[ u:?2?46 |:?:DE6C qCF?@ {6 |2:C6 D2:5 :?7=2E:@? :? uC2?46 :D 6IA64E65 E@ C6249 eT :? E96 4@>:?8 >@?E9D 2?5 cT =2E6C ?6IE J62C]k^Am
kAmp=D@ @? |@?52J[ E96 !2C:D\32D65 ~C82?:K2E:@? 7@C t4@?@>:4 r@@A6C2E:@? 2?5 s6G6=@A>6?E W~trsX D2:5 :E 2?E:4:A2E6D 2=>@DE 7=2E 8C@HE9 ?6IE J62C :? E96 `h\?2E:@? 6FC@ K@?6 =2C86=J 5F6 E@ 2 C646DD:@? :? v6C>2?J[ H96C6 E96 8C@DD 5@>6DE:4 AC@5F4E :D 6IA64E65 E@ 4@?EC24E 3J _]fT]k^Am
kAm%96 ~trsVD AC65:4E:@?D AFE uC2?46VD 8C@HE9 2E _]eT ?6IE J62C]k^Am
kAm%96 uC6?49 8@G6C?>6?E :DDF65 E9:D >@?E9 2 `e 3:==:@?\6FC@ WS`e 3:==:@?X A=2? E@ 42A 82D 2?5 6=64EC:4:EJ AC:46 C:D6D :? uC2?46 2E `dT ?6IE J62C]k^Am
kAm“x E9:?< E92E H92E >2<6D uC2?46 5:776C6?E 7C@> 2 =@E @7 tFC@A62? 4@F?EC:6D :D E92E E96 AFC492D:?8 A@H6C :? a_ab H:== 4@?E:?F6 E@ :?4C62D6[ 6DA64:2==J E92?<D E@ E96 42A @? 6?6C8J AC:46D[” {6 |2:C6 E@=5 2 ?6HD 4@?76C6?46]k^Am
kAm%96 4@DE @7 E96 >62DFC6 :D A2CE:2==J A2:5 7@C 3J 4@>AF=D@CJ 7:?2?4:2= 4@?EC:3FE:@?D 7C@> 6?6C8J AC@5F46CD[ 96 D2:5] %9@D6 E92E 36?67:E 7C@> D@2C:?8 AC@7:ED H:== 96=A DFAA@CE uC6?49 9@FD69@=5D 2?5 4@>A2?:6D :>A24E65 3J E96 4C:D:D[ 96 D2:5]k^Am
kAmt2C=:6C E9:D >@?E9[ E96 tFC@A62? &?:@?VD 6I64FE:G6 3@5J F?G6:=65 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^FCDF=2\G@?\56C\=6J6?\6FC@A62?\F?:@?\4@>>:DD:@?\_3afc4d_4ef74adc__6``4537_e2bb6hQm2 A=2? E@ 42A E96 C6G6?F6 @7 6=64EC:4:EJ AC@5F46CDk^2m E92E 2C6 >2<:?8 6IEC2@C5:?2CJ AC@7:ED 3642FD6 @7 E96 67764ED @7 #FDD:2’D H2C :? &<C2:?6[ D2J:?8 E96 AC@A@D2= 4@F=5 C2:D6 S`c_ 3:==:@? E@ 96=A A6@A=6 9:E 3J DA:C2=:?8 6?6C8J AC:46D]k^Am
kAmuC2?46 92D ?@E :?EC@5F465 2 H:?572== E2I @? 6?6C8J 7:C>D] %96 =67E:DE @AA@D:E:@? E@ E96 uC6?49 8@G6C?>6?E :D AFD9:?8 7@C 2 C676C6?5F> 2?5 AC@A@D65 2 3:== =2DE H66< E@ 4C62E6 DF49 2 E2I]k^Am
kAm{2DE H66<[ uC6?49 =2H>2<6CD BF6DE:@?65 4@>A2?:6D 36?67:E:?8 7C@> 6?6C8J AC:46 9:<6D DF49 2D uC6?49 8:2?ED %@E2=t?6C8:6D 2?5 t?8:6]k^Am
kAm%@E2=t?6C8:6D rt~ !2EC:4< !@FJ2??é D2:5 E96 4@>A2?J H:== A2J Sb_ 3:==:@? :? E2I6D H@C=5H:56 E9:D J62C]k^Am
kAm*6E :? uC2?46[ E96 8C@FA’D >2:? 24E:G:E:6D[ C6=2E65 E@ C67:?6CJ 2?5 D6==:?8 7F6=[ H6C6 =@D:?8 >@?6J :? AC6G:@FD J62CD[ 96 D2:5] w6 25565 E92E E96 AC:46 42A @7 82D 2?5 6=64EC:4:EJ :? uC2?46 AC6G6?ED E96 4@>A2?J 7C@> >2<:?8 H:?572== AC@7:ED :? uC2?46 E9:D J62C]k^Am
k9C ^m
kAmu@==@H 2== DE@C:6D 23@FE E96 :>A24E @7 E96 H2C :? &<C2:?6 2E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^CFDD:2\F<C2:?6Qm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^CFDD:2\F<C2:?6]k^2mk^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $12.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.