France Economy

FILE - French President Emmanuel Macron and Finance Minister Bruno Le Maire, left, listen to explanations as they visit the STMicroelectronics (STM) company in Crolles, southeastern France, Tuesday July 12, 2022. The French government forecasts growth to slow down substantially next year in the EU's second biggest economy, amid fears of recession in neighboring Germany as the economic situation in Europe is aggravated bythe consequences of Russia's war in Ukraine.

 Jean-Philippe Ksiazek - pool, AFP POOL

PARIS (AP) — France forecasts growth to slow down substantially next year in the EU's second-biggest economy, amid fears of a recession in neighboring Germany as the economic situation in Europe is slammed by the impact of Russia’s war in Ukraine.

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