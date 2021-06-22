Hottest seller at GameStop is its own stock, $1B raised

FILE - This Jan. 28, 2021, file photo, shows a GameStop store in New York. Meme stock GameStop has raised nearly $1.13 billion in its latest stock offering. The video game company said Tuesday, June 22 that it sold 5 million shares in the at-the-market offering.

 John Minchillo

GameStop raised more than $1 billion in its latest stock sale, capitalizing on a newly arrived and fervent army of online investors.

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