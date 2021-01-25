More cancellations for Carnival amid jumbled vaccine rollout

Carnival Cruise Line is canceling and delaying more U.S. trips at a time when new cases of COVID-19 are averaging about 170,000 per day in the country amid a jumbled rollout of vaccines.
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