Profit plummets at Buffett's company on investment gains

OMAHA, Neb. (AP) — Warren Buffett's company reported a third-quarter profit that was roughly one-third the amount of last year's because of much smaller paper gains on the value of its investments, but most of its businesses continue to recover from the effects of the pandemic.
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