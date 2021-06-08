JUNEAU, Alaska (AP) — An agreement announced Tuesday between an Alaska Native village corporation and conservationists would restrict development on lands in the Bristol Bay region where a mine developer has proposed a road, a move that could create another obstacle for the proposed Pebble Mine.
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