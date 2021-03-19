RENO, Nev. (AP) — A Russian man has pleaded guilty in the U.S. to offering a Tesla employee $1 million to cripple the electric car company’s massive electric battery plant in Nevada with ransomware and steal company secrets for extortion, prosecutors and court records said.
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