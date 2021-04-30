TikTok names exec at Chinese parent ByteDance as new CEO

FILE - This Sept. 28, 2020 file photo, shows a view of the TikTok app logo, in Tokyo. TikTok said Friday, April 30, 2021, that its new CEO is Shouzi Chew, the new CFO of its Chinese parent company, ByteDance. He is based in Singapore, where TikTok has an office.

 Kiichiro Sato

The hit video app TikTok said Friday that an executive at its Chinese parent company, ByteDance, will now also serve as TikTok CEO.

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