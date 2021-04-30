TikTok names exec at Chinese parent ByteDance as new CEO

The hit video app TikTok said Friday that an executive at its Chinese parent company, ByteDance, will now also serve as TikTok CEO.
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