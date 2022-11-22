WASHINGTON (AP) — The Treasury Department released new details Tuesday of its long-awaited plan to impose a price cap on Russian oil, but the U.S. and its allies are still finalizing how much they'll pay for petroleum exports that have helped fund the war in Ukraine.
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