New UAW president will face huge post-pandemic challenges

DETROIT (AP) — Ray Curry is taking over leadership of the United Auto Workers perhaps the most critical juncture in the union's history.
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