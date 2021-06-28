New UAW president will face huge post-pandemic challenges

FILE - In this Dec. 4, 2015, file photo Ray Curry, a regional director of the United Auto Workers, speaks in Chattanooga, Tenn. On Monday, June 28, 2021, Curry was elected president of the union.

 Erik Schelzig

DETROIT (AP) — Ray Curry is taking over leadership of the United Auto Workers perhaps the most critical juncture in the union's history.

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