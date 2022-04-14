UnitedHealth Group delivered a better-than-expected first quarter and raised its 2022 forecast, as growth in Medicare Advantage and care delivery once again helped the health care giant.
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