DETROIT (AP) — The number of U.S. traffic deaths in the first six months of 2021 hit 20,160, the highest first-half total since 2006, the government reported Thursday, a sign of growing reckless driving during the coronavirus pandemic.
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