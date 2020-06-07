Academic Achievers include achievements earned in school-sponsored activities that are based on grades and academic performances. Information comes from universities, colleges and local schools. It is published Sundays as space permits. Email myra.arnold@TimesDaily.com.

• The University of North Alabama's dean's list for spring:

Alaska

Anchorage: Jessica Christine McKee

Alabama

Alabaster: Haley A. Hill, Rachel Marie Hill

Albertville: Rachel Dawn Holland, Mckayla Raye Hunt, Miranda J. Munroe, Aleesa Beth Parnell, Emily Hope Terrell

Alexandria: Morgan Aleece Mayfield, Abby D Nunnelly

Aliceville: Dorelle Monquie Garner

Altoona: Anna G. Eubanks

Anderson: Mckenna E. Craig, Gregory Chase Harrison, Makensey Lauryn Hogue, Erin Taylor Thacker, Natalie L Thornton, Kathryn Elizabeth White

Anniston: Haley Leanne White

Arab: Baylee E. Drain, Anna Katherine Griggs, Andrew Allen Hudson, Olivia B. Jones, Katelin Michelle Lee, Marianna Mae Light, Jordan Nicole Ryan, Kelsey LeAnn Watkins, Ridge Tyler Watson

Ardmore: Caleb L. Koonce

Arley: Emily G. Seymore, Megan Ashley Seymore

Athens: Mariah Belue, Kathryn Avery Brackeen, Braxton Burlingame Brand, Jakayla D. Bridgeforth, Olivia Marie Butler, Tyler Lee Byford, Margaret Jean Carpenter, Georgia A. Chandler, Riley Cameron Duncan, Jordan Britlyn Eaton, Briana G. Emerson, Mason Andrew Foster, Arielle N. Gallien, Allison B. Haataja, Madison R. Hall, Aniya J. Harris, Reid Matthew Homan, Ethan David Hunt, Elaina Ruth Ingle, MaKayla S. Jackson, Mallory Mae Johnson, Shelley Lynn Jones, Rebecca Anne Kellum, Koby Lee Knight, Skylar Meckenzie Krause, Olivia Nicole LeVert, Lily Ashlyn Malone, Merritt Faith Malone, Anna Marbutt, Alleyna R. McKinney, Drew Daniel Merrell, Heather F. Minor, Kaitlyn Marie Moses, Merideth Paige Murdock, Austin Daniel Nichols, Anna L. Page, Olivia Shea Pope, Savannah Victoria Rainey, Ashlyn Shay Roberts, Mackenzie Ann Sanders, Christian Brooke Shindorf, Molly K. Smith, Abby Goode Vinson, Victoria Suzanne Waite, Kayla D. Younkin, Chong X. Zhao

Auburn: Jenna Bowman Blackstock, Chasidy C. Bryan, Seth T. Jacobs, Joy Marie Machen, Anna Lucille Oelmann, Shelby D. Wall

Axis: Lyndsey Ruth Tarver

Bear Creek: Mason Elijah Cantrell

Bessemer: Kaylin Denise Bone, Grayson Michelle Dolby, Kaleem Shareeq Scott, Bailey G. Snow

Birmingham: Traci E. Adams, Shanise N. Allen, Whitney Alligood, Hayley Katherine Barham, Elizabeth Annabelle Bishop, John Kyle Blair, Summer E. Coffey, Rebecca Caroline Cook, Angela Marie Cope, Aliyanah Jada Daniels, Morgan L. Diffey, Haylee M. Dodd, Andrew R. Freeman, Julie Elizabeth Higginbottom, Glenn Rose LaRiviere, Kerianne M. Lea, Kirsty L. Mullaly, Corey A. Stevenson, Alexis Diane Trotter, Caroline Michele Wagnon, Alyssa Jewel West

Boaz: Morgan Elizabeth Allen, Jayden Lee Bobo, Morgan Brooke Cornett, Cassidy C. Shiflett

Brewton: Madison Paige Lowery

Bridgeport: Chloe J. Cunningham

Brilliant: Hayden T. Bryant, Holly Nicole Prescott, Oakley Hannah Ward

Brownsboro: Anna Talley

Bryant: Sheena Dawn Beasley, Alexa Gabrielle Dishroon

Calera: Hailey Lynn Blanchard, Kensey E. Hannon, Madison G. Worden

Camp Hill: Takeo Drakell Higgins

Center Point: Kayla Jeanice Knight, Lauryn Michelle Wheeler

Chelsea: Claire Marie Guillen, Joshua Stephen Williamson

Cherokee: Morgan Laine Durham, Darby D. Kennedy, Taylor William Loveless, Colton Chase Aaron Marquart, Jesse Collin Maynor, Ethan Micheal Montgomery, Dorthy Leah Patterson, Mason Paul Price, Kyla Slaton, Katlin Shae Thorn, Chelsey Dakota Thorne, Taylor E. Vance

Coker: Paige Elizabeth Hollingsworth

Columbiana: Megan Elise Garst, Ryan Chase Glover, Tristan Jones Moore

Cordova: Marlana Emily Spencer

Crane Hill: Brooke Nichole Edwards, Sarah Beth Mauldin

Cullman: Jaclyn R. Albright, Ailysa M. Barnett, Bailey Anea Beckman, Sydni F. Benefield, Chandler Grace Binkowski, Malachi Joseph-Clinton Blackwood, Sarah Jewel Brock, Mary-Ashley Eddleman, Anna Alyce Gongre, Kaitlyn Clarissa Griffin, Joseph Anthony Harbin, Rebecca Bourdette Harris, Madison Brook Kilpatrick, Matthew Jerry Mansour, Karissa Lorraine Moody, Abigail Kristin Morton, Macey T. Orr, Kyleigh Diane Robinson, Marinda Jane Thornton, Abigail Reagan West

Danville: Timothy Bryson Brown, Unique Lashay Glover, Mattie Elizabeth Puckett, Trevor Dean Sherrill

Daphne: John Howard Foster, Claire O. Mackin, Samantha Mae Pote, Cameron Elijah Rust

Decatur: Aspen Lynn Bevel, Brooks Taylor Blaxton, Samantha Nona Brantley, Justin T. Brown, Samantha Marie-Louise Buckner, Elaine Scott Burdeshaw, Emily K. Casey, Molly R. Clayton, Autumn Ann Esack, Salina Renee Fugate, Taylor Michael Gilman, Lindsay Kay Goodwin, Lindsey M. Gravitt, Emily Kristine Gray, Morgan Elizabeth Hales, Olivia L. Higginbotham, Cara Paige Humphries, Austin M. Jones, Brooke Kathryn Jones, Macey Rae Jones, Daniel Keeton, Hunter Daniel Lee, David Dalton Lindsey, Alexis Tiara Mason, Marlee Katherine McAbee, Karen Marisol Ochoa-Reyes, Bradley Aaron Sanders, Nelson Tyler Shelton, Austin J. Smith, Madison Marie Stacy, Kaitlyn Elizabeth Stepp, Tesia Liane Stokes, Laura Leigh Vought, Logan Elizabeth Wren

Demopolis: Harley Jo Stokes

Dora: Brandon Ryan Blevins, Ashley Anne Burtram, Peyton Wells Drummond

Double Springs: Kailee LuRong Curtis, Meredith N. Daniel, Nathaniel Weston Harris, Andrew M. Kelley, Leslie Grace Nix, James Brody Sutherland-Jividen, Whitney F. Webb, Abby L. West

Eastaboga: Chelsea Marie Haynes, Timothy Dylan Haynes

Elkmont: Emma C. McNatt, Katrina Robison, Hannah Nichole Wray

Elmore: Kyle C Pietrzak

Emelle: Leonard Austin Castleberry

Empire: Chloe Nell Kirkland, Seth Alexander Martin

Enterprise: Ashley Markayla Clarke

Falkville: Thomas W. Baker, Emily Christine Hill, Snezhana Tuttle

Fayette: Julie Anne Bunt, Hayley Lyn Hardin, Car'Reya Rogers

Florence: Jacob D. Adams, Nolan Gregory Adderholt, Kyra Agnew, Isaac Paul Alexander, Presley Sloan Andrews, Jason Jacob Arnold, McKayla Danielle Aswell, Katie Elaine Austin, Ashton Brooke Bailey, Kenneth Ray Bailey, Hanna P. Barnett, John Robert Wesley Bates, Case Alan Baughman, Adeline Anne Beavers, Mary Bethany Beavers, Cassidy Cheyenne Beck, Evelyn Beckman, Sarah K. Benson, Darby Katherine Berrens, Lakin Alyse Berry, Anna Elizabeth Bevis, Maci Kay Birdyshaw, Lisa Ann Blankinship, Mary M. Blasingame, Brian Harley Blevins, Kylie Anne Boatwright, Bradley Chandler Boy, Kolbie Lynn Bracey, Emory L. Brown, Taylor Marie Brown, Austin James Bruce, Leah Renee Burns, J.B. Burt, Jonathan Mark Butler, William Daniel Cabler, Alexandria Taylor Chrisman, Katie Brooke Clanton, Ali Clare Cobb, Brooks Martin Conner, Casey Douglas Corbett, Sydney Alisa Cosby, Alexa G. Cothran, Noah Marshall Cothran, Katelyn E. Cotten, Mackenzie Jo Cottles, Bailey Ann Covington, Shaquita Cowan, Foster H. Cox, Kaitlyn Faith Creasy, TJ Crews, Zachory E. Crow, Hannah M. Curtis, Ashley N. Dabbs, Alyssa Grace Darby, Colton Ryan Darby, Rebecca Elise Davenport, Forrest Davis, Katherine Davis, Rebekah Faith Davis, Lauren Helen Dick, Haley Brianna Dickerson, Rebekah Jane Dickson, Mary E. Dixon, Katherine Helen Dolan, Hunter Michael Drake, Jessica Duncan, Micah David Edmonds, Amber Renee Edwards, Autumn Renee Elkins, Erika Elise Elrod, Lexus L. Evans, Calypso J. Farrell, Kaitlyn N. Fennell, Jacob Lynn Fielder, Emily Finney, Karli Ann Fleming, Nicholas Tyler Foster, Jeanette Leann Freeman, Margaret Louise Gallagher, Alexandra Yvonne Gardner, MacKenzie Ann Gillis, Emily Carlin Givens, Avery Lane Glover, Abigail Johnson Gorbatoff, Grace Caroline Graham, Ryan Hunter Gray, Spencer Logan Gray, Clay Austin Greenhill, Delaney Marie Greenhill, Emma Kate Griffin, Claire Madison Hall, Kevin Jared Hanson, Parker L. Hanson, Keighly Elizabeth Harris, Garrett N. Hawkins, Jason Michael Hayes, Rachel Renee Hiebel, Kara Marie Hinson, Carly Deann Holland, Natalie Joy Holley, Hannah Beth Holt, Audra Renay Hooper, William Charles Hopper, Madelynn P. Horton, Presleigh B. Horton, Emily Ann Hovater, Arianna D. Hoye, Larissa V. Huissen, Brittany Hurt, Elizabeth Jane Infanger, Natalin Ingle, Braiden Grace Jackson, Hunter M. Johnson, LaJoy Nicole Johnson, Miranda Jade Johnson, Elizabeth Anne Jones, Mary Grace Kelley, Eryn Kristina Kelly, Samantha Claire Kiel, Kaitlyn Nikole Kilpatrick, Brandon Alexander Kirk, Kiauna Nicole Knight, Colton Byram Knox, Aubrey Renae Lalashius, Alexandra Elise Lambert, Catherine Ann Lambright, Ally G. LeMaster, Melissa Carole Ledbetter, Brooke Moore Leps, Johanna Brooke Letson, Lida Grayce Lewis, Adam Scott Libell, Aurora Star Limperis, Breylee Elise Linder, John Kade Lucius, Darby A. Madden, Tyler Ray Martin, Samuel Isaac Mashburn, Maria LaShay Mask, Thomas Cole Mathis, Colby Lee Mays, Elena Elizabeth McCaig, Adam Lane McCanless, Micaha Rose McClain, Hannah Marie McClure, Alexander M. McDowell, Alyssa Danielle McFall, Abigail G. McGee, Melissa Marina Miles, Pierce C. Miles, Sharley Rebekah Miller, Alyssa Brooke Mims, Mark Avery Moates, Katherine Marie Morgan, Mason Brent Moseley, Allison Kelly Neal, Madeline Denae Negron-Fleming, Emma B. Nester, Jarrod Paul Nieves, Abby K. Nipper, Sean Michael O'Bannon, Livia Shay Olive, Jennifer Rose Olszyna, William D. Oyen, Chamblee Jacqueline Ozbirn, Zachary Morgan Perkins, Katelyn S. Phillips, Caroline Ann Pope, Micaela Lorraine Rabl, Dylan Ailene Raleigh, Meghan Elise Raney, Zoe G. Rawdon, Casandra Renae Richey, David Joseph San Miguel, Victoria Schafer, Meredith Blair Schlosser, Sara Beth Searcy, Jason M. Sego, Hannah Grace Shollenberger, Luke Douglas Shope, Bay McKinley Simpson, Bailey Reid Sims, Chloe Smith, Jason Andrew Smith, Ashley Leighanne Sparks, Zoe N. Sparks, Morgan L. Statom, Annah Grace Steadman, Garrett H. Steward, Rachel Elizabeth Stocksett, Erica Kaitlyn Street, Ethan W. Sutherland, Adrienne M. Swindle, Bethany Danielle Tank, Patricia Scarlett Taylor, Samuel Gene Thigpen, Katherine Lee Thomas, Abigail Danielle Thompson, Alexandra Danielle Thompson, Jackson Lee Turner, Nicholas Brice Vickers, Shaun Christian Vickers, Kaylee Elizabeth Walker, Evins Alana Wall, Alexandra Blair Waller, Kayla F. Walton, Jaylyn Smith Watson, Janie Beth West, Hayden McClain Wilkes, Brianna Mackinzie Williams, Brittney L. Williams, Harrison Allen Williams, Rachel H. Williams, Kali Elizabeth Willis, Ryder Alexander Winborn, Craig Witt, Kylie Sierra Woods, Macara Emon Woods, Alexis Hope Wray, Julie Yasaka, Sarah Yasaka, Ashley Elizabeth Young, Catherine Leigh Young, Samantha Young, Thomas Payton Youngblood

Fruithurst: Avery Yerlan McWhorter

Gadsden: Megan E Haller

Gardendale: Anna Grace Brake, Baleigh Mckenzie Moffett, Joshua Colby Moon, Katelyn Ann Ray, Daniel G. Rouse, Trenten N. Trammel

Glencoe: Alexander D. Dilley

Gordo: Kelli Montgomery Hicks, Madelyn Grace Plowman

Grant: Peyton Marie Lankford, Leeann Christine Myers

Guin: Victoria Chere Fetter, Rebecca Ann Fluharty

Gulf Shores: Hannah M Guthrie

Guntersville: Josiah Robert Rains

Gurley: Joshua Charles Corbin, Marc Alexander Coronel, Thomas Pierce Loftin

Hackleburg: Laine Madison Black, Collier Wayne Cantrell

Haleyville: Kaylen Bishop, Mikayla Lee Camp, Jasmine S. Carey, Areanna M. Orozco, Chloe A. Reynolds, Emily Joann Smith, Jessica Spain, Stephanie Faith Sutherland, Chelsea Lynn Tompkins, Alyssa Ward, Marlee S. Warren

Hamilton: Raegan Elizabeth Babb, Derrick Calvert, Makayla Hope Carter, Sarah K. Cobb, Mackenzie Elizabeth Page, Sydney L. Seals, Braely K. Taylor, Zachary Gray Terrell

Hanceville: Alexandru Hurdubei, Mary Maggie Louise Stewart

Hartford: Mikayla Kelsey Lawlor

Hartselle: Charlee Brianne Anderson, Abby Grace Arias, Katie Anne Brooks, Nathan Thomas Brooks, Mary Catherine Filiatrault, Taylor Rebekah Garrison, Sarah Elizabeth Hand, Harrison B. Haynes, Ashton Grace Hill, Elizabeth A. Howse, Savanna J. Hughes, Abbie Nicole Johnson, Erin Elizabeth Kenney, Savanna Naylor, Kellen Stephen Nyikos, Merry Otte, Kaitlyn Mae Patrick, Robby Rogers, MaKayla Lynn Scott, Kristina Marie Villarino

Harvest: Alyssa A. Adams, Sarah Frances Arnold, Haley Renee Bare, Shelby D. Bauermeister, Taylor Grace Burns, Cassandra Gail Chapman, Michaela Ashton Crowell, Ethan S Dempsey, Grace Elizabeth Fletcher, Hannah K. Ingram, Dacey Rochelle Kyzar, Emily Jane Morgan, Carley Parsons, Lacy Mareen Pezzaniti, Dylan R Pittman, Luann Mercy Radcliffe, Katelin Elizabeth Seay, Dominique Shunta Steele, Andrew Daniel Weis, Callie E Welton

Hayden: Emilie Arin Curry, Peter D. Finch, Meleah Kim Hargett, Kayla Kim Soli, Lauren N. Winslett

Hazel Green: Abigail Hope Cantrell, Chase Alexander Hampton, Anna P. Milligan; Rachel Jo Pierce, Samantha Riley Stewart, Hannah Shea Wood

Helena: Clara J. Atchley, Jaylin M. Austin, Ainsley Catherine Edmonds, Abigail L. Folsom, Abby Alexis Forrester, Anna C. Hulbert, Meagan Elizabeth Mooney, Megan Marie Parris, Julia Ellise Stith

Hillsboro: Kelley Jae Carroll, Audra Laine Dyar

Hodges: Mary Morgan Clingan

Hollywood: Emma Katherine Warren

Hoover: Kristen Haley Allison, Molly Kathryn Cooper, Rebekah L. Crowe, Will Christopher Johnson, Anna Deleane Mason, Sarah Maison Rogers, Frankie Lee Wade

Hope Hull: Mykiria L. Woods

Houston: Michael G. Zimmerman

Huntsville: Cassidy Jae Ambrose, Elizabeth Apodaca, Jonathan Brennen Bagby, Mary Alice Barnes, Amari D. Blake, Cassidy Nicole Border, Brianna J. Brown, Meredith Drue Brown, Cassandra Elaine Cannon, Kinleigh Delaine Clanton, Jane Catherine Clasgens, Kenysha Alexandra Coulson, Sarah Marie Crandall-Troy, Lindsey Helen Dardin, Sydney Summers Flesch, Sharon Rene Fox, Kylie Ryeanne Gallaher, Ashlyn D. Gaylord, Megan Elaine Gearhart, Jacob Stephen Gwaltney, Claire Allison Hampton, Kaitlyn Marie Hatmaker, Emma H. Haynes, Tori R. Hebert, Rebecca Marie Honeycutt, Garrett R. Johnson, Brian Elliott Kendrick, Callie Ann Kramer, Karly Marie Kruse, Cosette Lois Elizabeth Lassiter, Destinee A. Lewis, Kelli LaShay Lewis, Logan M. McConnell, Grant Aaron Mize, Perez Va'Sean Nance, Darby Nicole Nash, Ashley Nicole Olmsted, Donald Gray Overton, Jeri Bailey Perrin, Madison LeeAnn Phillips, Nicholas William Ponder, Anna Baxley Porter, Eduardo D. Quinn, Nicole Ashley Reilly, Gabriel Michael Rhoden, Carley Danielle Riley, Meagan Alana Robinson, Ana Alicia Rodriguez, Joseph Christopher Rury, Kylie Morgan Spencer, Kayla Marie Stewart, John Stripling, Evelyn Claire Sutton, Caleb Anthony Tonini, Allie Elise Upton, Jenae Hailey Willett, Kaitlyn Victoria Williams

Ider: Jeannie LeAnn Ball

Jasper: Jacob A. Drummond, Madison Alyssa Dutton, Anna Leigh Gibson, Hannah L. Lawson, Derrick Wayne Simerly, Karlie Anne Whitaker

Kennedy: Kelli Colbaugh Foster

Killen: Mia D. Abernathy, Brittany Shaye Adkinson, Amelia Lee Akers, Katlyn Louise Allen, Ashton Baylee Anderson, Audry Marie Anerton, Carly Parker Behel, Melanie Joi Behel, Yaritza Yanis Bjork, Megan N. Boyd, Jacob Alexander Bradley, Marabeth Leigh Brewer, Alani Brown, Lindy Jane Burkett, Collin Bryce Burks, Addison Alyssa Camp, Anna Sue Choat, Hunter Truitt Collier, Macy Nicole Delano, Jake Christopher Garner, Arianna Belle Golliver, Hunter Tate Gooch, Joshua Allen Greene, Joseph Daniel Gurley, Lindsay F. Gurley, Michael Jacob Haney, AnnaGrace Julietta Heinkel, Anne W. Herston, Mary Katlyn Heupel, Ryan Joseph Hicks, Shannon Taylor Hicks, Daisy Nicole Hill, Erin A. Holley, Sydney Blair Holt, Allison N Karthaus, Bethany Diann Karthaus, Lindsey M. Killen, Taylor Michael Latchem, Jacob Lynn Laughlin, Jenna M. Marvin, Anna Brooke Mason, Anna N. McGee, Kirksey Williamson McKee, Jonathan Max Moody, Abbey Marie Moore, Alec W. Moore, Jason Daniel Morgan, Rowan Grace O'Connor, Lillianne K. Oakley, Emma Grace Oliver, Taylor Wayne Pettus, Isabella Grace Phillips, Lindsey Brooke Poole, Jordan Ashlyn Potter, Victoria Lyn Rollins, Steven James Russell, Sara Kathryn Slusher, Aimee Grace Stanfield, Kamryn Nicole Trousdale, Andrea Desiree Tyler, Cambrie Laine Waddell, Valerie Kristin Walker, Shelby Ann White, David Matthew Woods

Kimberly: Sylver L. Carter, Alexis Simone Chandler, Meagan Elizabeth Jones, Rachel Leigh Kirby

Lacey’s Spring: Cassandra Paige Forbes, Joel Phelps, Aaron Connor Sims

Leighton: Heather N. Adams, John Alan Balentine, Sydney Ellen Berry, Alexis Brooke Gann, Kara L. Johnson, Kristan Jada Miller, E. Lucas Collum Pierce

Lester: Dylan Everett Mashburn, Adena Belle McCluskey, Jacob S. Russell

Lexington: Rebecca L. Beavers, Hailey Lexus Drake, Kennedy Helen Howard, Kaitlin Grace Johnson, Ally Victoria Shelton, Jacob Wells, Melissa Ann Wilson

Lynn: Lauren Grace Belcher, Jesslyn F Downey

Madison: Alydah R. Anderson, NaKyia Ashanti Barnett, Taylor Boyd, Alaina Lenore Bransford, Jessica Alexandra Brown, Hannah Grace Bryant, Bobbi Yvonne Bukovac, Sydney Marie Burch, Taylor Reigh Casals, Ariel Shanon Cunningham, Lydia Price Dauser, Serena Marie Davis, Mary Caroline Derrough, Laura Kaitlyn Dunlap, Katelyn Joan Eggenberger, Jasmon Mercedes Gandy, Garret Parker Gillum, Taylor Kerington Gray, Cailyn Elizabeth Guthrie, Laurel A. Hannah, Allison M. Helms, Ryan S. Hutchison, Braden Jay Davis Jordan, Casey S. Kula, Alisha Renee Lee, Caylee Marie Lindau, Lauren Elyse Malone, Erynne Grace Martin, Brooke Lindsay McAdams, Zavion Moss, Caitlyn M. Murphy, Sarah J. Norton, Lucas Matthew Owens, Mark Lucas Patterson, Nashae Louisa Peavey, Mary Alyssa Grace Pendergrass, David L. Pollard, Darryl Tadese Risher, Grace Elisabeth Rivers, Aurora D. Russell, Haleigh Brieanna Scott, Allison Sellers, Kaylin Amanda Sevigne, Sarah A. Simon, Jennifer Elizabeth Sims, Kaelyn R. Sommer, Emmalee Faith Story, Collin Jacob Tiede, Rachel Michelle Toler, William Rushing Waggoner, Tucker Brown Walters, Camille Monique Watson, Ian Franklin Williams

Maylene: Alexander Arvizu, Brandon DeMarcus Lee

McCalla: Rachel Shakira Ellis

Mentone: Kori Regan Willingham, Mackenzie Shae Willingham

Meridianville: Alyssa Faith Creel, Jasmin Crutcher, Samantha Lynn Scannell, Alexis Jade Whitaker

Millport: Lindsey Crimm

Mobile: Mary Elizabeth Howze

Montevallo: McKenzie S Hamby

Montgomery: Ryne Gibson Herbek, Arlend Alfonza Hobbie, Samantha Kaye McDonald, Elizabeth Claire Talbot

Morris: Kylie Grace Dippenworth, Micah Mauricio Douglas, Richard Ike Nail, Brooke Ariel Putnam, Breonna Joycelyn Roden

Moulton: Lexie Nicole Burfield, Timothy Braden Cross, Riley Cameryn Greene, Jenny Lauren Jett, Jordan Elise Jett, Madison Brooke Jones, Caitlyn Lacey Key, Daniel Roth LaGrave, Sailor Grace Letson, Alandra Grace Little, Alexandra Faith Lovett, Madison Riley McElyea, Harley Layne Montgomery, Preston R. Montgomery, Megan Kaley Morgan, Brandy Marie Noonan, Averi Christine Smith, Allie Christian Terry, Autumn Faith Terry, Jakob Gunner Terry, Howard Walker, LaShaina Woodruff, Dylan Preston Wrenn

Mount Olive: Katherine Grace Crowder, Madalyn Rene McBride

Mt Olive: Lauren Kenzie Morton

Muscle Shoals: Kayla Necole Adair, Christopher Barnes, Alyssa Luan Birt, Kendall G. Bishop, Paden Grey Bishop, Anna Morgan Bowen, Matthew L. Brown, Gabriel Hunter Cochran, Madlyn B. Crabtree, Morgan Hope Crouch, Madelyn Elizabeth DeVaney, LaTerria TaShae Dillsworth, Gregory Devon Flint, Lakiyah K. Foster, Austin B. Fretwell, Samuel Peyton Gillott, Sidney Katherine Gipson, Austin Chales Gregory, JonEllen Hatton, Anna M. Hays, Ethan C. Holder, Valerie Ann Hutcheson, Roger Jackson, Tyler Wayne Jeffreys, Maria Isabel Juarez, Harris E. Kain, Jasmeen Kaur, Sydney Ashton King, Kayleigh Sommer Koch, Jenna Elizabeth Leech, Benjamin Trey Letsinger, Livingston Barrett Long, Amia Shauntaye McCoy, Katie E. Meade, Phoebe Daryl Rebecca Moon, Bridgett P. Nelms, Kara Ann Nix, Michael Ann Ouellette, Diane Schmidt Peeples, Elizabeth M. Pettus, Mallory Brooke Reaves, Makenzie Kathryn Reck, Laura Afton Renfroe, Gracie Lea Russell, Brenn Greylan Schmittou, Matthew H. Siegmund, Carlie S. Smith, Benjamin Michael South, Abigail Grace Strickland, Kelli Grace Trotti, Bridgette M. Vickers, Grace Leigh Waldrop, Sarah Marie Wallace, Daylie A. Weeks, Corrie Rebekah West, Jordan Lee Wheeles, Jacob Nathaniel Williams, Kristina Elise Williams, Kellee Hester Willis, Lauren Elizabeth Willis

Nauvoo: Levii Aaren Ivey, Tessa Faith Ivey

New Market: Megan Marie Britton, Susan Renee Faulk, Kennedee Grace Harris, Ashlee Andrea Jamar, Cole T. Johnson, McKenna M. Ray, Katelyn Michelle Smith, Victoria Lynn Thornberry, Abigail E. Wagner

Northport: Chloe A. Deerman, Mary Garrison Sullivan

Odenville: Christine Jane Kasmeier, Katelyn E. Washington, Cayleigh Savannah Weir

Oneonta: Julia A. Helvin, Breanna Dawn King, Emily Rebecca Nash

Owens Cross Roads: Mallory Lynn Adcock, Megan Elizabeth Adcock, Amy Noel Allison, Graham S. Brady, Katie M. D'Arienzo, Samantha Rose Erickson, Bailey E. Schultz, Noah Stern, A'metra L. Wright

Pelham: Anna Rose Carden, Joshua Nall, Molly Elizabeth Stephens

Phil Campbell: Luke David Baker

Piedmont: Kinsey Ann Martin

Pike Road: Jordan K Thompson

Pine Hill: Ireland Grace Smith

Pinson: Kristopher Hunter Davidson, TaShauna Ajoi Jenkins, Jacob W. Scott, Erika Haden Williams

Pleasant Grove: Paige Victoria Abbott

Prattville: Claire Elizabeth Segura

Ragland: Savannah Rose Jackson

Ralph: Allison Grace Plowman

Red Bay: Matthew D. Davidson, Kellie Paige Hester, Zachary Douglas Pounders, Kaitlyn L. Robbins, Matthew Newell Williams

Rogersville: Makinley Rae Barnett, Peyton Barrow, Bethany G. Belue, Kimberly Elizabeth Broyles, Ashley E. Comer, Mackenzie Elizabeth Glover, Annslee Clare Green, Madeline Grisham, Corey Blake Harbin, Jordyn Lentz, Ashton Faythe Lovvorn, Logan C. Michael, Lily Jean Miller, Taylor F. Moore, Gracelyn Faith Morrison, Lorianna M. Shirley, Linden Paul White

Russellville: Joshua Tyler Andrews, Salvador Alexis Blanco-Perello, Alison H. Bryant, Patrick Allen Crummie, Deborah Michelle Emerson, Kristina Amber Franks, Brittany Elizabeth Garner, Seth Hugh Godsey, Charles Samuel Gordon, Olivia Ashton Hammond, Holly Hargett, Marco Li Hatton, Abby Faith Hester, Abby Beth Jones, Jill Masterson, Jacob David Mayberry, Jessica F. McSpadden, Stephanie N. Monterroso, Kathryn Ruth Morrow, Elizabeth A. Pierce, Kelley Janay Presley, William Joseph Sutherlan Rushing, Austin Dakotah Shook, Thomas Blake Skidmore, Allison Danielle Standridge, Kaitlyn Nicole Vandiver, Tanner L. Warhurst, Brandon James Whyde, Josie K. Willis

Salem: Kennedy Davis

Scottsboro: Alexandria Blair Baggett, Courtney Grace Bell, Bailey Elizabeth Cole, Mary Kate Elkins, Holly Yunxia Elmore, Luke Alan Hastings, Cecilia H. Johnson, Dillon H. Maples, Allie Grace Roberts, Matthew Daniel Sears, Megan Victoria Strickland, Allison Olivia Walker

Sheffield: Jolie Makayla Bates, Evelyn Mackenzie Brock, Abbey Lane Bryan, Ethan Patrick Hood, Anna Joy Myrick, Carly Michele Perez, Christian Matthews Poag, Elizabeth Pugh, Bailey Nicole Quigley, Gavin D. Van Devender, Mackenna Shae Walker

Somerville: Ian Conner Romine

Southside: Ethan Williams

Springville: Madison L. Blaszczynski, Lydia Elise Cowley, Bridget Allison Dunn, Joel Taylor Dunn

Spruce Pine: Ana Patricia Castillo, Bailey Paul Motes, Olivia Diahann Rice, Hannah Eileen Taylor

Sterrett: Alexandria Nicole Duca

Sulligent: Tristen Qwade Flynn, Nicholas I. Roberts, James Aaron Trentham

Sumiton: Kyleigh Suzanne Aaron, Alaina Jade Earnest, Lila Danielle Whisonant

Tallassee: Hannah Priscilla Zimmer

Tanner: Jaeda S. Byrd

Toney: Joseph Nelson Crowhurst, Alannah Ruth Evans, Kayla Auriana Holman, Jake M. House, Sarah Nicole Tipton

Town Creek: Kelsey Aycock, Gracie Rhyse Dutton, Keeli Ann Saint, Gunnar Ray Sherrill, Taylor Mckenzie Terry, Isaac Riley Weeks

Trafford: Dylan K. Childers, Kendall F. Roberts, Timothy L. Street

Trinity: Olivia R. Dawson, Carter Alan Dover, Waverly Clair Dover, Anna C. Holden, Nicholas S. Terry, Morgan LeAnne Watkins

Troy: Lydia Leigh Harrison

Trussville: Jeron Lee Albrets, Rian Shelby Brown, Thomas Whitfield Butler, Alli Leighann Carruth, Megan O. Crosby, Annie C. Dunn, Courtney A. Dunn, Thomas D. Moore, Joshua A. Quinn, Shelby Bren Walker

Tuscaloosa: Samuel Anthony Contorno, Bailey Nicole Palmer, Sandra Reynolds, Grace E. Singley

Tuscumbia: Samuel B. Almon, Manly G. Barksdale, Katlyn Dianna Barnes, Mitchell Clayton Becktel, Elisabeth Russell Bendall, Brooklyn Bigbee, Heather Hatfield Boes, Hannah Brumley, Kierstan Bailey Buckner, Megan Ashley Cook, Kristin Olene Cooper, Kaitlin M. Craft, Sydney Taylor Croney, Tayler Lauren Daniel, Benjamin Lee Davis, Bailey Lauren Elliott, Nathan Kyle Fiscus, Sarah G. Fiscus, Stephanie Dawn Fisher, Myra Katherine Foster, Chloe Paige Henson, Plina Ellen Hester, Jacob Eli Hodges, Maranda D. Holland, Alexia C. Hovater, BreAnna Jo Huckaba, Jada Hughes, Shelbey Grace Hughes, Kathleen E. Isbell, Emma Katelyn James, Gracie Brooke Jenkins, Lana Marie Johnson, Sjaan C. McCargar, Madison Ruth-Anne McGuire, Emily Kate Mothershed, Hayden W. Porter, Abby Kathryn Richardson, Meredith Lynn Simpson, Jordan Suzanna Starks, Jacob Edward Statom, Rebecca Morgan Tedford, Savanna Grace Terry, Isabella Nicole Thompson, William Griffin Thompson, Emily Faith Uhlman, Dylan Lee Uibel, John Austin Underwood

Union Grove: Brittany A. King

Valhermoso Springs: Hoyt James Brown, Temon C. Brown

Vernon: Jaeger Austin Barnes, Ashley C. Butler, Jordan Ives

Vestavia: Mackenzie Martin, Katelyn Elaine Woody

Vestavia HillsL Isabella Loraine Boackle, Abigail C. Crowe

Vina: Holly Jayne Hardin

Vinemont: Cassidy DiLeva, Grant Lambert Wideman

Warrior: Jensen Lea Chappell, Sarah Faith McCormack, Mackenzie Nicole Mydland, Bryanna Nicole Parsons

Waterloo: Scarlett Grace Morris, Norman Jeremy White

Wilsonville: Andrea Rae Bryant, Alexis McAdory

Winfield: Bethany Allana Bryant, Elizabeth Adele Robins Carothers, Karly B. Cook, Merritt B. Muck, Benjamin C. Mullins, Christopher Ryan Pollard, Julia Paige Taylor, Camryn M. Wasson, Katherine L. Wilson

Arizona

San Tan Valley: Taryn Simmons

California

La Jolla: Lindsey Claire Buehler

Placentia: Mackenzie Sullivan

Colorado

Colorado Springs: James Jerome Hibbard

Loveland: Kayla Ashley Augustine

Florida

Clearwater: Emily Ann Cotton

Fort Walton Beach: Jason Reid Patterson

Keystone Heights: Mason Ai Stitt

Port Saint Lucie: Mackenzie Leigh O'Loughlin

Georgia

Columbus: Anthony Tyrone Owens

Griffin: Dylan D. Warwick

Lake Park: Dallas Hunter Freeman

Lindale: Robin Klemm

Lithonia: Angela Lee Witherby

Marietta: Audrey Grisham Johnson

Perry: Kirkland Lejune Smith

Illinois

Geneva: Elizabeth Anne Ford

Highland Park: Jacob Gregory Morris

St Charles: Molly P. Wojcik

Indiana

Carmel: Eleanor G. Thompson

Evansville: Grace Marygayle Lensing

Plainfield: Bailey Madison Wright

Kansas

El Dorado: Andrew James Vang

Michigan

Goodrich: Carol Gaye Samuelson

Schoolcraft: Riley Scott Watts

Missouri

Chesterfield: Sarah Elizabeth Anne Williams

Saint Louis: Tamara Ann Kellen

Weldon Spring: Morgan Nicole Ebert

Mississippi

Baldwyn: Heidi Crowder, Jennifer Catherine Hancock

Belmont: Kaitlyn Breanne Moody

Booneville: Jena Alayne Davis

Burnsville: Kenneth Hugh Sims, Tanya Dunn Tigner

Caledonia: Evan Michael Burks

Corinth: Teosha Monea Boyd, Baileigh Johnson Dill, Emma K. Edwards, Rachael Anne Hayes, Aaron M. Herford, Garrett Nunley

Crawford: Kristen Brooks Taylor

Decatur: Ethan Lee McMullan

Dennis: Madalyn E. Huffman

Fulton: Abbie Grace Bell, Hannah G. Gaddy

Glen: Carlie Rae Phelps

Golden: Shelby Lane Huffman

Guntown: Sarah Cleveland, Susan Danette Higgins

Hattiesburg: John Adrian Gann

Iuka: Madison Brooke Borden, Nathaniel Clayton Bullard, Sidney Aisling Heinrich, Lauren L. Long, Matthew Franklin Tawney, Kimberly Nicole Vogel

Maben: Colton Chrestman

Madison: Sallye Taylor Cavett, Megan Noel Humphreys

Mantachie: Megan Elise Hall

Mantee: Camden Bailey Chandler

Meridian: Vonyetta Denise Hollomon

Mooreville: Madelyn Claire Lindsey

Nettleton: Christopher Alan Palmer

Olive Branch: Garett Patrick Marler

Perkinston: Catherine A. Ladner

Rienzi: Christopher Monroe Whitehead

Saltillo: Peyton Elouse Clemmer, John O'neal, Mary Ashton Priest, Mattie Lyn Stembridge

Southaven: Paige Miller Yelverton

Steens: Bryanna Nichole Tucker, Jayson Micheal Alexander Tucker

Tishomingo: Aaliyah Denise Allen, Lisa Richardson, Taylor M. Wilbanks

Tupelo: Anslee Claire Batson, Emmalee Alice Blaylock, Carly E. Botts, Isabelle L. Bridges, Daurian Bernard Lewis, Callie Shae Philips, Christopher Rylee Whitehead, Daphne Elise Young

West Point: Thomas Grayson Easterling

Nebraska

Scottsbluff: Joisemarie Maldonado Pabon

New Hampshire

Walpole: Aspen Bethany Jones

Ohio

Cincinnati: Kevin M Brenning

Oklahoma

Shawnee: Phelps, Joel

South Carolina

Simpsonville: Christina Marie Ellwanger

Tennessee

Adamsville: Spencer Thomas Brown, Hannah Faith Hurst

Arlington: Virginia Paige Velasquez

Atoka: Bryan Seth Callahan

Bethel Springs: Rachel Nicole Pickens

Brentwood: Ryan Benjamin Eledge

Chattanooga: Kelsey Marie Jones, Payten McClain Perry

Clinton: Delainey Rae Moore

Collierville: Kara Nicole Holden

Collinwood: Kaylan Marie Calton, Brooklyn Danielle Grimes, Colten Brice Strait

Columbia: Macy C. Hall, Madeline E. Harlan, Kimberly Elva Parsley, Megan Kate Rummage, Tia Shea Studdard, Colton C. Teal

Cordova: Reagan McKenzie Ritchie

Counce: Ashton MaryKatherine Parrish, Jennifer Kay Weathers

Covington: Loura Keelyn Sealy

Crossville: Jessica Lynn Vaccaro

Cypress Inn: Makenlee Grace Hensley, Whitney Nicole Parker, Justin Paul Tingle

Ethridge: Mackenzie Grace Butcher

Fayetteville: Sara Michelle Mann, Maylon R. McAdams

Franklin: Meleah Ellen Orr, Samantha Shafer, Hannah Grace Smith

Greenbrier: Kaitlyn Shelby Michael

Guys: Landon Troy McAfee

Hillsboro: Meagan Kate Jones

Iron City: Lori E. Bowers, Rahama Cheek Gieske, Katie E. Kelley

Jackson: Elise Sickle

Kingston Springs, Rhian Anderson Schliwa

Lawrenceburg: Kaitlyn Cheyenne Canerday, Lauren Suzanne Carvell, Lily Grace Coleman, Falon Colleen Cozart, Alexis Suzanne Fann, Sydnee R. Freemon, Makenna M. Giles, John Patrick Hall, Matthew Ryan Hall, Arnitha Raquel Harrell, Brittany Cheyenne Hill, Cheyenne T. Johnson, Georgia Anne Land, Marina Lee McDonald, Adam Glenn Newton, Drusilla Grace Peppers, Soukayna A. Sabro, Tameka Laschelle Staggs, Tessa Grayson Suratt, Emmaline Claire Taylor

Leoma: Adrian Michael Berry, Haley Beth Davis, Makayla Grace Hobbs, Colin Easton Hunt, Hayden Andrew Reed, Alissa Clair Skinner, Brianna Paige Smith, Brittany Nicole Tucker, Ashlee Jane White

Lewisburg: Hannah M. Eriksen, Kirsten Camille Nelms

Lexington: Darby F. Holt

Linden: Payton Lynn Tatum

Lobelville: Addison F. Dudley

Loretto: John S. Augustin, Eoin D. Broadfoot, Kensie J. Campbell, Mary E. Cotton, Garrett Duplantis, Emily Anne Fisher, Hannah Lynn Graves, Jacob Michael James, Conner W. Potts, Emma Claire Roberson, Charles Eli Rosson, Melissa Ann Smith, Naomi Rachael Smith, David Steadman, Chandler Sundeen

Lyles: Savannah Lynn Holt

Madison: Anna Elizabeth Benefield

McMinnville: Zachary J. Tonkins

Memphis: Foster L. Hudsmith, Erin S. Webb

Mount Juliet: Savannah Marie Pickens

Murfreesboro: Samantha Clare White

Nunnelly: Joshua A. Fitts

Obion: DeAnna Darlene Cloar

Parsons: Chloe Ana-Lee McGee-Monroe, Avery Michael Whitwell

Pulaski: Demetrius Baker, Elizabeth C. Edwards, Jacquelyn Ilene Heins

Ripley: Bailey Grace York

Saint Joseph: Melody G. Nolte, Ethan Raymon Howard Truitt, Abby Ryan Walters

Sardis: Nathan Thomas Goodwin

Savannah: Samantha Bell, Courtney Sharee Blakney, Courtney Diann Conaway, Sailor Lea Cromwell, Emily Elaine Evans, Joy I. Evans, Elizabeth Gonzalez, Tatum Alexa Hogan, Alyssa Briana Irons, Kaylie Rebekah Jerrolds, Christian Robert Kirk, Cameron Dale Maddox, Sarah E. Neill, Jordan Cassandra Schwartz, Carly E. Seaton, Grace Janae Smith, Hannah Marie Stricklin, Jessica Lee Ann Stricklin, Gabrielle Angeline Van Kleef, Haley LeAnne White, Wilson Russell Williams, Molly Grayson Willoughby

Selmer: Jayden Danielle Austin, Nicholas Kade Edwards, Ainsley Sarah Ervin, Camron Paige Henley

Shelbyville: Samantha Rose Mitchem

Smyrna: Alexa R. Harper, Isabella Rose Vaden

Spring Hill: Allegra Caroline Bulla, Kali B. McCloud, Abigail Marie Ryan

St Joseph: Lauren Elizabeth Coggin

Stantonville: Sarah Kadtlin Shoate 

Summertown: Jerilyn Nicole Ashmore, Carson David Brite, Maria Claire Kerstiens,

Thompsons Station: Jeremey Andrew Yeager

Waynesboro: Samuel Brewer, Sydni Nikole McClain, Joseph Yarbrough

Westpoint: Elizabeth Velador Garcia-West, Brynn Malee King, Julia Hope Taylor

Texas

Cedar Park: Lillian A. Humphries

Cypress: Olivia Grace Noah

Haslet: Cassidy Patterson

Katy: Brittany Panetti

Southlake: Benjamin DeGroot Kiefer

Wisconsin

Germantown: Michelle Moore

Racine: Taylor Rose Seney

Seymour: Emma Nicole Ellis

Canada

Quebec: Laroche, Katherine

Surrey, British Colombia: de Ruiter, Danielle Lynne

China

Changzhou: Ji, YuJie

Changzhou City, Jiangsu Province: Zhang, Yuhan

Dongtai: Cheng, Yiyao

Huai'an: Tang, Anlin; Wang, Zhengqin; Xu, Shengtao; Zeng, Chenxin; Zhang, Haobo; Zhang, Yuxuan; Zhao, Yi; Zhou, Yiyu

Huaian: Yong, Xinyue

Jiangsui: Yang, Fan

Kunming, Yunnan: Wu, Ruibin

Lian Yungang: Zhu, ZiQian

Nanjing: Cao, Haoyu

Nantong: Gu, Jingyi

Nantong City: Qin, Tian

Nantong City, Jiangsu Province: Wang, Jiale

Suzhou: Feng, Siyang; Huang, YuHang; Sun, Yuzhe; Yan, Qinfei

Suzhou City, Jiangsu Province: Li, Se; You, Xinyi

Taizhou: Gao, Jianling; Jiang, Jiawei

Tianjin: Zhao, Zihao

Wuxi: Gu, JunHao; Guo, Xinyi; Ping, Jiayi

Yangzhou City, Jiangsu Province: Wang, Xinyue

Yixing: Pan, ZiJie

Zhenjaing: Yu, Huiqin

Colombia

Bogota: Isaza Castillo, Laura Valentina

Medellin: Ochoa Carrillo, Joan Sebastian

Costa Rica

San Jose: Bonilla Parra, Melissa de Santana

Denmark

Soenderborg: Hansen, Andreas Wejs

Germany

Wildberg: Linke, Nina Marie

India

Chandigarh: Rojra, Anay Leeyan

Japan

Kalol: Patel, Meet Maheshbhai

Chiba: Koizumi, Yuna

Chiba-ken: Hoshika, Hikaru; Hitachi, Ibaraki; Kikuchi, Narisa

Ichikawa-shi: Kanezaki, Yusuke

Kobe: Nakai, Jo; Kunitachi, Tokyo; Tominaga, Saki

Niigata: Hosaka, Reina

Shijonawate City: Seki, Kenta

Tokyo: Sasaki, Suzuha

Kenya

Chepseba, Sharon Jepkorir

Mexico

Cuidad de Mexico: Nakano Lira, Claudia Kaori

Nigeria

Port Harcourt: Ugheoke, Omonegho Ann-Marie

Norway

Hamar: Naess, Caroline Hirkjoelen

Saudi Arabia

Jeddah: Aljohani, Abdualwahab Ahmed

South Korea

Seoul: An, Jieun

An, Myeongji

United Kingdom

Andover: Wiseman, Katherine Helen

Vietnam

Ben Tre: Nguyen, Quan Ngoc Minh

Bien Hoa - Dong Nai: Nguyen, Nhi Yen Tran

Ho Chi MInh: Lam, Hung Quang Chan

Ho Chi Minh: Nguyen, Anh Dang Phuong; Nguyen, Khoi Tuan; Nguyen, Luan Minh; Vo, Nhu Pham Quynh

Ho Chi Mnh: Nguyen, Vu Ngo Anh

• Kristy Miles, of Tuscumbia, was recently initiated into the honor society of Phi Kappa Phi at the University of Alabama at Birmingham.

• Collin Brown, of Lexington, was named to the dean's list at Berea College, Berea, Kentucky.

• Robin King, of Killen, is a spring graduate of the University of Wisconsin-Milwaukee.

• Jiayi Zhang, of Muscle Shoals, has earned a Bachelor of Science in Aerospace Engineering from the Georgia Institute of Technology in Atlanta.

• Darren Waldrep, of Trinity, has received a degree from the University of the Cumberlands, Williamsburg, Kentucky.

• Several local students were named to the dean’s list at Belmont University, Nashville, Tennessee, for the spring semester.

Lawrenceburg, Tennessee: Ellie Brown, Breanna Rose

Russellville: Maleia Gist

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