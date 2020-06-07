Academic Achievers include achievements earned in school-sponsored activities that are based on grades and academic performances. Information comes from universities, colleges and local schools. It is published Sundays as space permits. Email myra.arnold@TimesDaily.com.
• The University of North Alabama's dean's list for spring:
Alaska
Anchorage: Jessica Christine McKee
Alabama
Alabaster: Haley A. Hill, Rachel Marie Hill
Albertville: Rachel Dawn Holland, Mckayla Raye Hunt, Miranda J. Munroe, Aleesa Beth Parnell, Emily Hope Terrell
Alexandria: Morgan Aleece Mayfield, Abby D Nunnelly
Aliceville: Dorelle Monquie Garner
Altoona: Anna G. Eubanks
Anderson: Mckenna E. Craig, Gregory Chase Harrison, Makensey Lauryn Hogue, Erin Taylor Thacker, Natalie L Thornton, Kathryn Elizabeth White
Anniston: Haley Leanne White
Arab: Baylee E. Drain, Anna Katherine Griggs, Andrew Allen Hudson, Olivia B. Jones, Katelin Michelle Lee, Marianna Mae Light, Jordan Nicole Ryan, Kelsey LeAnn Watkins, Ridge Tyler Watson
Ardmore: Caleb L. Koonce
Arley: Emily G. Seymore, Megan Ashley Seymore
Athens: Mariah Belue, Kathryn Avery Brackeen, Braxton Burlingame Brand, Jakayla D. Bridgeforth, Olivia Marie Butler, Tyler Lee Byford, Margaret Jean Carpenter, Georgia A. Chandler, Riley Cameron Duncan, Jordan Britlyn Eaton, Briana G. Emerson, Mason Andrew Foster, Arielle N. Gallien, Allison B. Haataja, Madison R. Hall, Aniya J. Harris, Reid Matthew Homan, Ethan David Hunt, Elaina Ruth Ingle, MaKayla S. Jackson, Mallory Mae Johnson, Shelley Lynn Jones, Rebecca Anne Kellum, Koby Lee Knight, Skylar Meckenzie Krause, Olivia Nicole LeVert, Lily Ashlyn Malone, Merritt Faith Malone, Anna Marbutt, Alleyna R. McKinney, Drew Daniel Merrell, Heather F. Minor, Kaitlyn Marie Moses, Merideth Paige Murdock, Austin Daniel Nichols, Anna L. Page, Olivia Shea Pope, Savannah Victoria Rainey, Ashlyn Shay Roberts, Mackenzie Ann Sanders, Christian Brooke Shindorf, Molly K. Smith, Abby Goode Vinson, Victoria Suzanne Waite, Kayla D. Younkin, Chong X. Zhao
Auburn: Jenna Bowman Blackstock, Chasidy C. Bryan, Seth T. Jacobs, Joy Marie Machen, Anna Lucille Oelmann, Shelby D. Wall
Axis: Lyndsey Ruth Tarver
Bear Creek: Mason Elijah Cantrell
Bessemer: Kaylin Denise Bone, Grayson Michelle Dolby, Kaleem Shareeq Scott, Bailey G. Snow
Birmingham: Traci E. Adams, Shanise N. Allen, Whitney Alligood, Hayley Katherine Barham, Elizabeth Annabelle Bishop, John Kyle Blair, Summer E. Coffey, Rebecca Caroline Cook, Angela Marie Cope, Aliyanah Jada Daniels, Morgan L. Diffey, Haylee M. Dodd, Andrew R. Freeman, Julie Elizabeth Higginbottom, Glenn Rose LaRiviere, Kerianne M. Lea, Kirsty L. Mullaly, Corey A. Stevenson, Alexis Diane Trotter, Caroline Michele Wagnon, Alyssa Jewel West
Boaz: Morgan Elizabeth Allen, Jayden Lee Bobo, Morgan Brooke Cornett, Cassidy C. Shiflett
Brewton: Madison Paige Lowery
Bridgeport: Chloe J. Cunningham
Brilliant: Hayden T. Bryant, Holly Nicole Prescott, Oakley Hannah Ward
Brownsboro: Anna Talley
Bryant: Sheena Dawn Beasley, Alexa Gabrielle Dishroon
Calera: Hailey Lynn Blanchard, Kensey E. Hannon, Madison G. Worden
Camp Hill: Takeo Drakell Higgins
Center Point: Kayla Jeanice Knight, Lauryn Michelle Wheeler
Chelsea: Claire Marie Guillen, Joshua Stephen Williamson
Cherokee: Morgan Laine Durham, Darby D. Kennedy, Taylor William Loveless, Colton Chase Aaron Marquart, Jesse Collin Maynor, Ethan Micheal Montgomery, Dorthy Leah Patterson, Mason Paul Price, Kyla Slaton, Katlin Shae Thorn, Chelsey Dakota Thorne, Taylor E. Vance
Coker: Paige Elizabeth Hollingsworth
Columbiana: Megan Elise Garst, Ryan Chase Glover, Tristan Jones Moore
Cordova: Marlana Emily Spencer
Crane Hill: Brooke Nichole Edwards, Sarah Beth Mauldin
Cullman: Jaclyn R. Albright, Ailysa M. Barnett, Bailey Anea Beckman, Sydni F. Benefield, Chandler Grace Binkowski, Malachi Joseph-Clinton Blackwood, Sarah Jewel Brock, Mary-Ashley Eddleman, Anna Alyce Gongre, Kaitlyn Clarissa Griffin, Joseph Anthony Harbin, Rebecca Bourdette Harris, Madison Brook Kilpatrick, Matthew Jerry Mansour, Karissa Lorraine Moody, Abigail Kristin Morton, Macey T. Orr, Kyleigh Diane Robinson, Marinda Jane Thornton, Abigail Reagan West
Danville: Timothy Bryson Brown, Unique Lashay Glover, Mattie Elizabeth Puckett, Trevor Dean Sherrill
Daphne: John Howard Foster, Claire O. Mackin, Samantha Mae Pote, Cameron Elijah Rust
Decatur: Aspen Lynn Bevel, Brooks Taylor Blaxton, Samantha Nona Brantley, Justin T. Brown, Samantha Marie-Louise Buckner, Elaine Scott Burdeshaw, Emily K. Casey, Molly R. Clayton, Autumn Ann Esack, Salina Renee Fugate, Taylor Michael Gilman, Lindsay Kay Goodwin, Lindsey M. Gravitt, Emily Kristine Gray, Morgan Elizabeth Hales, Olivia L. Higginbotham, Cara Paige Humphries, Austin M. Jones, Brooke Kathryn Jones, Macey Rae Jones, Daniel Keeton, Hunter Daniel Lee, David Dalton Lindsey, Alexis Tiara Mason, Marlee Katherine McAbee, Karen Marisol Ochoa-Reyes, Bradley Aaron Sanders, Nelson Tyler Shelton, Austin J. Smith, Madison Marie Stacy, Kaitlyn Elizabeth Stepp, Tesia Liane Stokes, Laura Leigh Vought, Logan Elizabeth Wren
Demopolis: Harley Jo Stokes
Dora: Brandon Ryan Blevins, Ashley Anne Burtram, Peyton Wells Drummond
Double Springs: Kailee LuRong Curtis, Meredith N. Daniel, Nathaniel Weston Harris, Andrew M. Kelley, Leslie Grace Nix, James Brody Sutherland-Jividen, Whitney F. Webb, Abby L. West
Eastaboga: Chelsea Marie Haynes, Timothy Dylan Haynes
Elkmont: Emma C. McNatt, Katrina Robison, Hannah Nichole Wray
Elmore: Kyle C Pietrzak
Emelle: Leonard Austin Castleberry
Empire: Chloe Nell Kirkland, Seth Alexander Martin
Enterprise: Ashley Markayla Clarke
Falkville: Thomas W. Baker, Emily Christine Hill, Snezhana Tuttle
Fayette: Julie Anne Bunt, Hayley Lyn Hardin, Car'Reya Rogers
Florence: Jacob D. Adams, Nolan Gregory Adderholt, Kyra Agnew, Isaac Paul Alexander, Presley Sloan Andrews, Jason Jacob Arnold, McKayla Danielle Aswell, Katie Elaine Austin, Ashton Brooke Bailey, Kenneth Ray Bailey, Hanna P. Barnett, John Robert Wesley Bates, Case Alan Baughman, Adeline Anne Beavers, Mary Bethany Beavers, Cassidy Cheyenne Beck, Evelyn Beckman, Sarah K. Benson, Darby Katherine Berrens, Lakin Alyse Berry, Anna Elizabeth Bevis, Maci Kay Birdyshaw, Lisa Ann Blankinship, Mary M. Blasingame, Brian Harley Blevins, Kylie Anne Boatwright, Bradley Chandler Boy, Kolbie Lynn Bracey, Emory L. Brown, Taylor Marie Brown, Austin James Bruce, Leah Renee Burns, J.B. Burt, Jonathan Mark Butler, William Daniel Cabler, Alexandria Taylor Chrisman, Katie Brooke Clanton, Ali Clare Cobb, Brooks Martin Conner, Casey Douglas Corbett, Sydney Alisa Cosby, Alexa G. Cothran, Noah Marshall Cothran, Katelyn E. Cotten, Mackenzie Jo Cottles, Bailey Ann Covington, Shaquita Cowan, Foster H. Cox, Kaitlyn Faith Creasy, TJ Crews, Zachory E. Crow, Hannah M. Curtis, Ashley N. Dabbs, Alyssa Grace Darby, Colton Ryan Darby, Rebecca Elise Davenport, Forrest Davis, Katherine Davis, Rebekah Faith Davis, Lauren Helen Dick, Haley Brianna Dickerson, Rebekah Jane Dickson, Mary E. Dixon, Katherine Helen Dolan, Hunter Michael Drake, Jessica Duncan, Micah David Edmonds, Amber Renee Edwards, Autumn Renee Elkins, Erika Elise Elrod, Lexus L. Evans, Calypso J. Farrell, Kaitlyn N. Fennell, Jacob Lynn Fielder, Emily Finney, Karli Ann Fleming, Nicholas Tyler Foster, Jeanette Leann Freeman, Margaret Louise Gallagher, Alexandra Yvonne Gardner, MacKenzie Ann Gillis, Emily Carlin Givens, Avery Lane Glover, Abigail Johnson Gorbatoff, Grace Caroline Graham, Ryan Hunter Gray, Spencer Logan Gray, Clay Austin Greenhill, Delaney Marie Greenhill, Emma Kate Griffin, Claire Madison Hall, Kevin Jared Hanson, Parker L. Hanson, Keighly Elizabeth Harris, Garrett N. Hawkins, Jason Michael Hayes, Rachel Renee Hiebel, Kara Marie Hinson, Carly Deann Holland, Natalie Joy Holley, Hannah Beth Holt, Audra Renay Hooper, William Charles Hopper, Madelynn P. Horton, Presleigh B. Horton, Emily Ann Hovater, Arianna D. Hoye, Larissa V. Huissen, Brittany Hurt, Elizabeth Jane Infanger, Natalin Ingle, Braiden Grace Jackson, Hunter M. Johnson, LaJoy Nicole Johnson, Miranda Jade Johnson, Elizabeth Anne Jones, Mary Grace Kelley, Eryn Kristina Kelly, Samantha Claire Kiel, Kaitlyn Nikole Kilpatrick, Brandon Alexander Kirk, Kiauna Nicole Knight, Colton Byram Knox, Aubrey Renae Lalashius, Alexandra Elise Lambert, Catherine Ann Lambright, Ally G. LeMaster, Melissa Carole Ledbetter, Brooke Moore Leps, Johanna Brooke Letson, Lida Grayce Lewis, Adam Scott Libell, Aurora Star Limperis, Breylee Elise Linder, John Kade Lucius, Darby A. Madden, Tyler Ray Martin, Samuel Isaac Mashburn, Maria LaShay Mask, Thomas Cole Mathis, Colby Lee Mays, Elena Elizabeth McCaig, Adam Lane McCanless, Micaha Rose McClain, Hannah Marie McClure, Alexander M. McDowell, Alyssa Danielle McFall, Abigail G. McGee, Melissa Marina Miles, Pierce C. Miles, Sharley Rebekah Miller, Alyssa Brooke Mims, Mark Avery Moates, Katherine Marie Morgan, Mason Brent Moseley, Allison Kelly Neal, Madeline Denae Negron-Fleming, Emma B. Nester, Jarrod Paul Nieves, Abby K. Nipper, Sean Michael O'Bannon, Livia Shay Olive, Jennifer Rose Olszyna, William D. Oyen, Chamblee Jacqueline Ozbirn, Zachary Morgan Perkins, Katelyn S. Phillips, Caroline Ann Pope, Micaela Lorraine Rabl, Dylan Ailene Raleigh, Meghan Elise Raney, Zoe G. Rawdon, Casandra Renae Richey, David Joseph San Miguel, Victoria Schafer, Meredith Blair Schlosser, Sara Beth Searcy, Jason M. Sego, Hannah Grace Shollenberger, Luke Douglas Shope, Bay McKinley Simpson, Bailey Reid Sims, Chloe Smith, Jason Andrew Smith, Ashley Leighanne Sparks, Zoe N. Sparks, Morgan L. Statom, Annah Grace Steadman, Garrett H. Steward, Rachel Elizabeth Stocksett, Erica Kaitlyn Street, Ethan W. Sutherland, Adrienne M. Swindle, Bethany Danielle Tank, Patricia Scarlett Taylor, Samuel Gene Thigpen, Katherine Lee Thomas, Abigail Danielle Thompson, Alexandra Danielle Thompson, Jackson Lee Turner, Nicholas Brice Vickers, Shaun Christian Vickers, Kaylee Elizabeth Walker, Evins Alana Wall, Alexandra Blair Waller, Kayla F. Walton, Jaylyn Smith Watson, Janie Beth West, Hayden McClain Wilkes, Brianna Mackinzie Williams, Brittney L. Williams, Harrison Allen Williams, Rachel H. Williams, Kali Elizabeth Willis, Ryder Alexander Winborn, Craig Witt, Kylie Sierra Woods, Macara Emon Woods, Alexis Hope Wray, Julie Yasaka, Sarah Yasaka, Ashley Elizabeth Young, Catherine Leigh Young, Samantha Young, Thomas Payton Youngblood
Fruithurst: Avery Yerlan McWhorter
Gadsden: Megan E Haller
Gardendale: Anna Grace Brake, Baleigh Mckenzie Moffett, Joshua Colby Moon, Katelyn Ann Ray, Daniel G. Rouse, Trenten N. Trammel
Glencoe: Alexander D. Dilley
Gordo: Kelli Montgomery Hicks, Madelyn Grace Plowman
Grant: Peyton Marie Lankford, Leeann Christine Myers
Guin: Victoria Chere Fetter, Rebecca Ann Fluharty
Gulf Shores: Hannah M Guthrie
Guntersville: Josiah Robert Rains
Gurley: Joshua Charles Corbin, Marc Alexander Coronel, Thomas Pierce Loftin
Hackleburg: Laine Madison Black, Collier Wayne Cantrell
Haleyville: Kaylen Bishop, Mikayla Lee Camp, Jasmine S. Carey, Areanna M. Orozco, Chloe A. Reynolds, Emily Joann Smith, Jessica Spain, Stephanie Faith Sutherland, Chelsea Lynn Tompkins, Alyssa Ward, Marlee S. Warren
Hamilton: Raegan Elizabeth Babb, Derrick Calvert, Makayla Hope Carter, Sarah K. Cobb, Mackenzie Elizabeth Page, Sydney L. Seals, Braely K. Taylor, Zachary Gray Terrell
Hanceville: Alexandru Hurdubei, Mary Maggie Louise Stewart
Hartford: Mikayla Kelsey Lawlor
Hartselle: Charlee Brianne Anderson, Abby Grace Arias, Katie Anne Brooks, Nathan Thomas Brooks, Mary Catherine Filiatrault, Taylor Rebekah Garrison, Sarah Elizabeth Hand, Harrison B. Haynes, Ashton Grace Hill, Elizabeth A. Howse, Savanna J. Hughes, Abbie Nicole Johnson, Erin Elizabeth Kenney, Savanna Naylor, Kellen Stephen Nyikos, Merry Otte, Kaitlyn Mae Patrick, Robby Rogers, MaKayla Lynn Scott, Kristina Marie Villarino
Harvest: Alyssa A. Adams, Sarah Frances Arnold, Haley Renee Bare, Shelby D. Bauermeister, Taylor Grace Burns, Cassandra Gail Chapman, Michaela Ashton Crowell, Ethan S Dempsey, Grace Elizabeth Fletcher, Hannah K. Ingram, Dacey Rochelle Kyzar, Emily Jane Morgan, Carley Parsons, Lacy Mareen Pezzaniti, Dylan R Pittman, Luann Mercy Radcliffe, Katelin Elizabeth Seay, Dominique Shunta Steele, Andrew Daniel Weis, Callie E Welton
Hayden: Emilie Arin Curry, Peter D. Finch, Meleah Kim Hargett, Kayla Kim Soli, Lauren N. Winslett
Hazel Green: Abigail Hope Cantrell, Chase Alexander Hampton, Anna P. Milligan; Rachel Jo Pierce, Samantha Riley Stewart, Hannah Shea Wood
Helena: Clara J. Atchley, Jaylin M. Austin, Ainsley Catherine Edmonds, Abigail L. Folsom, Abby Alexis Forrester, Anna C. Hulbert, Meagan Elizabeth Mooney, Megan Marie Parris, Julia Ellise Stith
Hillsboro: Kelley Jae Carroll, Audra Laine Dyar
Hodges: Mary Morgan Clingan
Hollywood: Emma Katherine Warren
Hoover: Kristen Haley Allison, Molly Kathryn Cooper, Rebekah L. Crowe, Will Christopher Johnson, Anna Deleane Mason, Sarah Maison Rogers, Frankie Lee Wade
Hope Hull: Mykiria L. Woods
Houston: Michael G. Zimmerman
Huntsville: Cassidy Jae Ambrose, Elizabeth Apodaca, Jonathan Brennen Bagby, Mary Alice Barnes, Amari D. Blake, Cassidy Nicole Border, Brianna J. Brown, Meredith Drue Brown, Cassandra Elaine Cannon, Kinleigh Delaine Clanton, Jane Catherine Clasgens, Kenysha Alexandra Coulson, Sarah Marie Crandall-Troy, Lindsey Helen Dardin, Sydney Summers Flesch, Sharon Rene Fox, Kylie Ryeanne Gallaher, Ashlyn D. Gaylord, Megan Elaine Gearhart, Jacob Stephen Gwaltney, Claire Allison Hampton, Kaitlyn Marie Hatmaker, Emma H. Haynes, Tori R. Hebert, Rebecca Marie Honeycutt, Garrett R. Johnson, Brian Elliott Kendrick, Callie Ann Kramer, Karly Marie Kruse, Cosette Lois Elizabeth Lassiter, Destinee A. Lewis, Kelli LaShay Lewis, Logan M. McConnell, Grant Aaron Mize, Perez Va'Sean Nance, Darby Nicole Nash, Ashley Nicole Olmsted, Donald Gray Overton, Jeri Bailey Perrin, Madison LeeAnn Phillips, Nicholas William Ponder, Anna Baxley Porter, Eduardo D. Quinn, Nicole Ashley Reilly, Gabriel Michael Rhoden, Carley Danielle Riley, Meagan Alana Robinson, Ana Alicia Rodriguez, Joseph Christopher Rury, Kylie Morgan Spencer, Kayla Marie Stewart, John Stripling, Evelyn Claire Sutton, Caleb Anthony Tonini, Allie Elise Upton, Jenae Hailey Willett, Kaitlyn Victoria Williams
Ider: Jeannie LeAnn Ball
Jasper: Jacob A. Drummond, Madison Alyssa Dutton, Anna Leigh Gibson, Hannah L. Lawson, Derrick Wayne Simerly, Karlie Anne Whitaker
Kennedy: Kelli Colbaugh Foster
Killen: Mia D. Abernathy, Brittany Shaye Adkinson, Amelia Lee Akers, Katlyn Louise Allen, Ashton Baylee Anderson, Audry Marie Anerton, Carly Parker Behel, Melanie Joi Behel, Yaritza Yanis Bjork, Megan N. Boyd, Jacob Alexander Bradley, Marabeth Leigh Brewer, Alani Brown, Lindy Jane Burkett, Collin Bryce Burks, Addison Alyssa Camp, Anna Sue Choat, Hunter Truitt Collier, Macy Nicole Delano, Jake Christopher Garner, Arianna Belle Golliver, Hunter Tate Gooch, Joshua Allen Greene, Joseph Daniel Gurley, Lindsay F. Gurley, Michael Jacob Haney, AnnaGrace Julietta Heinkel, Anne W. Herston, Mary Katlyn Heupel, Ryan Joseph Hicks, Shannon Taylor Hicks, Daisy Nicole Hill, Erin A. Holley, Sydney Blair Holt, Allison N Karthaus, Bethany Diann Karthaus, Lindsey M. Killen, Taylor Michael Latchem, Jacob Lynn Laughlin, Jenna M. Marvin, Anna Brooke Mason, Anna N. McGee, Kirksey Williamson McKee, Jonathan Max Moody, Abbey Marie Moore, Alec W. Moore, Jason Daniel Morgan, Rowan Grace O'Connor, Lillianne K. Oakley, Emma Grace Oliver, Taylor Wayne Pettus, Isabella Grace Phillips, Lindsey Brooke Poole, Jordan Ashlyn Potter, Victoria Lyn Rollins, Steven James Russell, Sara Kathryn Slusher, Aimee Grace Stanfield, Kamryn Nicole Trousdale, Andrea Desiree Tyler, Cambrie Laine Waddell, Valerie Kristin Walker, Shelby Ann White, David Matthew Woods
Kimberly: Sylver L. Carter, Alexis Simone Chandler, Meagan Elizabeth Jones, Rachel Leigh Kirby
Lacey’s Spring: Cassandra Paige Forbes, Joel Phelps, Aaron Connor Sims
Leighton: Heather N. Adams, John Alan Balentine, Sydney Ellen Berry, Alexis Brooke Gann, Kara L. Johnson, Kristan Jada Miller, E. Lucas Collum Pierce
Lester: Dylan Everett Mashburn, Adena Belle McCluskey, Jacob S. Russell
Lexington: Rebecca L. Beavers, Hailey Lexus Drake, Kennedy Helen Howard, Kaitlin Grace Johnson, Ally Victoria Shelton, Jacob Wells, Melissa Ann Wilson
Lynn: Lauren Grace Belcher, Jesslyn F Downey
Madison: Alydah R. Anderson, NaKyia Ashanti Barnett, Taylor Boyd, Alaina Lenore Bransford, Jessica Alexandra Brown, Hannah Grace Bryant, Bobbi Yvonne Bukovac, Sydney Marie Burch, Taylor Reigh Casals, Ariel Shanon Cunningham, Lydia Price Dauser, Serena Marie Davis, Mary Caroline Derrough, Laura Kaitlyn Dunlap, Katelyn Joan Eggenberger, Jasmon Mercedes Gandy, Garret Parker Gillum, Taylor Kerington Gray, Cailyn Elizabeth Guthrie, Laurel A. Hannah, Allison M. Helms, Ryan S. Hutchison, Braden Jay Davis Jordan, Casey S. Kula, Alisha Renee Lee, Caylee Marie Lindau, Lauren Elyse Malone, Erynne Grace Martin, Brooke Lindsay McAdams, Zavion Moss, Caitlyn M. Murphy, Sarah J. Norton, Lucas Matthew Owens, Mark Lucas Patterson, Nashae Louisa Peavey, Mary Alyssa Grace Pendergrass, David L. Pollard, Darryl Tadese Risher, Grace Elisabeth Rivers, Aurora D. Russell, Haleigh Brieanna Scott, Allison Sellers, Kaylin Amanda Sevigne, Sarah A. Simon, Jennifer Elizabeth Sims, Kaelyn R. Sommer, Emmalee Faith Story, Collin Jacob Tiede, Rachel Michelle Toler, William Rushing Waggoner, Tucker Brown Walters, Camille Monique Watson, Ian Franklin Williams
Maylene: Alexander Arvizu, Brandon DeMarcus Lee
McCalla: Rachel Shakira Ellis
Mentone: Kori Regan Willingham, Mackenzie Shae Willingham
Meridianville: Alyssa Faith Creel, Jasmin Crutcher, Samantha Lynn Scannell, Alexis Jade Whitaker
Millport: Lindsey Crimm
Mobile: Mary Elizabeth Howze
Montevallo: McKenzie S Hamby
Montgomery: Ryne Gibson Herbek, Arlend Alfonza Hobbie, Samantha Kaye McDonald, Elizabeth Claire Talbot
Morris: Kylie Grace Dippenworth, Micah Mauricio Douglas, Richard Ike Nail, Brooke Ariel Putnam, Breonna Joycelyn Roden
Moulton: Lexie Nicole Burfield, Timothy Braden Cross, Riley Cameryn Greene, Jenny Lauren Jett, Jordan Elise Jett, Madison Brooke Jones, Caitlyn Lacey Key, Daniel Roth LaGrave, Sailor Grace Letson, Alandra Grace Little, Alexandra Faith Lovett, Madison Riley McElyea, Harley Layne Montgomery, Preston R. Montgomery, Megan Kaley Morgan, Brandy Marie Noonan, Averi Christine Smith, Allie Christian Terry, Autumn Faith Terry, Jakob Gunner Terry, Howard Walker, LaShaina Woodruff, Dylan Preston Wrenn
Mount Olive: Katherine Grace Crowder, Madalyn Rene McBride
Mt Olive: Lauren Kenzie Morton
Muscle Shoals: Kayla Necole Adair, Christopher Barnes, Alyssa Luan Birt, Kendall G. Bishop, Paden Grey Bishop, Anna Morgan Bowen, Matthew L. Brown, Gabriel Hunter Cochran, Madlyn B. Crabtree, Morgan Hope Crouch, Madelyn Elizabeth DeVaney, LaTerria TaShae Dillsworth, Gregory Devon Flint, Lakiyah K. Foster, Austin B. Fretwell, Samuel Peyton Gillott, Sidney Katherine Gipson, Austin Chales Gregory, JonEllen Hatton, Anna M. Hays, Ethan C. Holder, Valerie Ann Hutcheson, Roger Jackson, Tyler Wayne Jeffreys, Maria Isabel Juarez, Harris E. Kain, Jasmeen Kaur, Sydney Ashton King, Kayleigh Sommer Koch, Jenna Elizabeth Leech, Benjamin Trey Letsinger, Livingston Barrett Long, Amia Shauntaye McCoy, Katie E. Meade, Phoebe Daryl Rebecca Moon, Bridgett P. Nelms, Kara Ann Nix, Michael Ann Ouellette, Diane Schmidt Peeples, Elizabeth M. Pettus, Mallory Brooke Reaves, Makenzie Kathryn Reck, Laura Afton Renfroe, Gracie Lea Russell, Brenn Greylan Schmittou, Matthew H. Siegmund, Carlie S. Smith, Benjamin Michael South, Abigail Grace Strickland, Kelli Grace Trotti, Bridgette M. Vickers, Grace Leigh Waldrop, Sarah Marie Wallace, Daylie A. Weeks, Corrie Rebekah West, Jordan Lee Wheeles, Jacob Nathaniel Williams, Kristina Elise Williams, Kellee Hester Willis, Lauren Elizabeth Willis
Nauvoo: Levii Aaren Ivey, Tessa Faith Ivey
New Market: Megan Marie Britton, Susan Renee Faulk, Kennedee Grace Harris, Ashlee Andrea Jamar, Cole T. Johnson, McKenna M. Ray, Katelyn Michelle Smith, Victoria Lynn Thornberry, Abigail E. Wagner
Northport: Chloe A. Deerman, Mary Garrison Sullivan
Odenville: Christine Jane Kasmeier, Katelyn E. Washington, Cayleigh Savannah Weir
Oneonta: Julia A. Helvin, Breanna Dawn King, Emily Rebecca Nash
Owens Cross Roads: Mallory Lynn Adcock, Megan Elizabeth Adcock, Amy Noel Allison, Graham S. Brady, Katie M. D'Arienzo, Samantha Rose Erickson, Bailey E. Schultz, Noah Stern, A'metra L. Wright
Pelham: Anna Rose Carden, Joshua Nall, Molly Elizabeth Stephens
Phil Campbell: Luke David Baker
Piedmont: Kinsey Ann Martin
Pike Road: Jordan K Thompson
Pine Hill: Ireland Grace Smith
Pinson: Kristopher Hunter Davidson, TaShauna Ajoi Jenkins, Jacob W. Scott, Erika Haden Williams
Pleasant Grove: Paige Victoria Abbott
Prattville: Claire Elizabeth Segura
Ragland: Savannah Rose Jackson
Ralph: Allison Grace Plowman
Red Bay: Matthew D. Davidson, Kellie Paige Hester, Zachary Douglas Pounders, Kaitlyn L. Robbins, Matthew Newell Williams
Rogersville: Makinley Rae Barnett, Peyton Barrow, Bethany G. Belue, Kimberly Elizabeth Broyles, Ashley E. Comer, Mackenzie Elizabeth Glover, Annslee Clare Green, Madeline Grisham, Corey Blake Harbin, Jordyn Lentz, Ashton Faythe Lovvorn, Logan C. Michael, Lily Jean Miller, Taylor F. Moore, Gracelyn Faith Morrison, Lorianna M. Shirley, Linden Paul White
Russellville: Joshua Tyler Andrews, Salvador Alexis Blanco-Perello, Alison H. Bryant, Patrick Allen Crummie, Deborah Michelle Emerson, Kristina Amber Franks, Brittany Elizabeth Garner, Seth Hugh Godsey, Charles Samuel Gordon, Olivia Ashton Hammond, Holly Hargett, Marco Li Hatton, Abby Faith Hester, Abby Beth Jones, Jill Masterson, Jacob David Mayberry, Jessica F. McSpadden, Stephanie N. Monterroso, Kathryn Ruth Morrow, Elizabeth A. Pierce, Kelley Janay Presley, William Joseph Sutherlan Rushing, Austin Dakotah Shook, Thomas Blake Skidmore, Allison Danielle Standridge, Kaitlyn Nicole Vandiver, Tanner L. Warhurst, Brandon James Whyde, Josie K. Willis
Salem: Kennedy Davis
Scottsboro: Alexandria Blair Baggett, Courtney Grace Bell, Bailey Elizabeth Cole, Mary Kate Elkins, Holly Yunxia Elmore, Luke Alan Hastings, Cecilia H. Johnson, Dillon H. Maples, Allie Grace Roberts, Matthew Daniel Sears, Megan Victoria Strickland, Allison Olivia Walker
Sheffield: Jolie Makayla Bates, Evelyn Mackenzie Brock, Abbey Lane Bryan, Ethan Patrick Hood, Anna Joy Myrick, Carly Michele Perez, Christian Matthews Poag, Elizabeth Pugh, Bailey Nicole Quigley, Gavin D. Van Devender, Mackenna Shae Walker
Somerville: Ian Conner Romine
Southside: Ethan Williams
Springville: Madison L. Blaszczynski, Lydia Elise Cowley, Bridget Allison Dunn, Joel Taylor Dunn
Spruce Pine: Ana Patricia Castillo, Bailey Paul Motes, Olivia Diahann Rice, Hannah Eileen Taylor
Sterrett: Alexandria Nicole Duca
Sulligent: Tristen Qwade Flynn, Nicholas I. Roberts, James Aaron Trentham
Sumiton: Kyleigh Suzanne Aaron, Alaina Jade Earnest, Lila Danielle Whisonant
Tallassee: Hannah Priscilla Zimmer
Tanner: Jaeda S. Byrd
Toney: Joseph Nelson Crowhurst, Alannah Ruth Evans, Kayla Auriana Holman, Jake M. House, Sarah Nicole Tipton
Town Creek: Kelsey Aycock, Gracie Rhyse Dutton, Keeli Ann Saint, Gunnar Ray Sherrill, Taylor Mckenzie Terry, Isaac Riley Weeks
Trafford: Dylan K. Childers, Kendall F. Roberts, Timothy L. Street
Trinity: Olivia R. Dawson, Carter Alan Dover, Waverly Clair Dover, Anna C. Holden, Nicholas S. Terry, Morgan LeAnne Watkins
Troy: Lydia Leigh Harrison
Trussville: Jeron Lee Albrets, Rian Shelby Brown, Thomas Whitfield Butler, Alli Leighann Carruth, Megan O. Crosby, Annie C. Dunn, Courtney A. Dunn, Thomas D. Moore, Joshua A. Quinn, Shelby Bren Walker
Tuscaloosa: Samuel Anthony Contorno, Bailey Nicole Palmer, Sandra Reynolds, Grace E. Singley
Tuscumbia: Samuel B. Almon, Manly G. Barksdale, Katlyn Dianna Barnes, Mitchell Clayton Becktel, Elisabeth Russell Bendall, Brooklyn Bigbee, Heather Hatfield Boes, Hannah Brumley, Kierstan Bailey Buckner, Megan Ashley Cook, Kristin Olene Cooper, Kaitlin M. Craft, Sydney Taylor Croney, Tayler Lauren Daniel, Benjamin Lee Davis, Bailey Lauren Elliott, Nathan Kyle Fiscus, Sarah G. Fiscus, Stephanie Dawn Fisher, Myra Katherine Foster, Chloe Paige Henson, Plina Ellen Hester, Jacob Eli Hodges, Maranda D. Holland, Alexia C. Hovater, BreAnna Jo Huckaba, Jada Hughes, Shelbey Grace Hughes, Kathleen E. Isbell, Emma Katelyn James, Gracie Brooke Jenkins, Lana Marie Johnson, Sjaan C. McCargar, Madison Ruth-Anne McGuire, Emily Kate Mothershed, Hayden W. Porter, Abby Kathryn Richardson, Meredith Lynn Simpson, Jordan Suzanna Starks, Jacob Edward Statom, Rebecca Morgan Tedford, Savanna Grace Terry, Isabella Nicole Thompson, William Griffin Thompson, Emily Faith Uhlman, Dylan Lee Uibel, John Austin Underwood
Union Grove: Brittany A. King
Valhermoso Springs: Hoyt James Brown, Temon C. Brown
Vernon: Jaeger Austin Barnes, Ashley C. Butler, Jordan Ives
Vestavia: Mackenzie Martin, Katelyn Elaine Woody
Vestavia HillsL Isabella Loraine Boackle, Abigail C. Crowe
Vina: Holly Jayne Hardin
Vinemont: Cassidy DiLeva, Grant Lambert Wideman
Warrior: Jensen Lea Chappell, Sarah Faith McCormack, Mackenzie Nicole Mydland, Bryanna Nicole Parsons
Waterloo: Scarlett Grace Morris, Norman Jeremy White
Wilsonville: Andrea Rae Bryant, Alexis McAdory
Winfield: Bethany Allana Bryant, Elizabeth Adele Robins Carothers, Karly B. Cook, Merritt B. Muck, Benjamin C. Mullins, Christopher Ryan Pollard, Julia Paige Taylor, Camryn M. Wasson, Katherine L. Wilson
Arizona
San Tan Valley: Taryn Simmons
California
La Jolla: Lindsey Claire Buehler
Placentia: Mackenzie Sullivan
Colorado
Colorado Springs: James Jerome Hibbard
Loveland: Kayla Ashley Augustine
Florida
Clearwater: Emily Ann Cotton
Fort Walton Beach: Jason Reid Patterson
Keystone Heights: Mason Ai Stitt
Port Saint Lucie: Mackenzie Leigh O'Loughlin
Georgia
Columbus: Anthony Tyrone Owens
Griffin: Dylan D. Warwick
Lake Park: Dallas Hunter Freeman
Lindale: Robin Klemm
Lithonia: Angela Lee Witherby
Marietta: Audrey Grisham Johnson
Perry: Kirkland Lejune Smith
Illinois
Geneva: Elizabeth Anne Ford
Highland Park: Jacob Gregory Morris
St Charles: Molly P. Wojcik
Indiana
Carmel: Eleanor G. Thompson
Evansville: Grace Marygayle Lensing
Plainfield: Bailey Madison Wright
Kansas
El Dorado: Andrew James Vang
Michigan
Goodrich: Carol Gaye Samuelson
Schoolcraft: Riley Scott Watts
Missouri
Chesterfield: Sarah Elizabeth Anne Williams
Saint Louis: Tamara Ann Kellen
Weldon Spring: Morgan Nicole Ebert
Mississippi
Baldwyn: Heidi Crowder, Jennifer Catherine Hancock
Belmont: Kaitlyn Breanne Moody
Booneville: Jena Alayne Davis
Burnsville: Kenneth Hugh Sims, Tanya Dunn Tigner
Caledonia: Evan Michael Burks
Corinth: Teosha Monea Boyd, Baileigh Johnson Dill, Emma K. Edwards, Rachael Anne Hayes, Aaron M. Herford, Garrett Nunley
Crawford: Kristen Brooks Taylor
Decatur: Ethan Lee McMullan
Dennis: Madalyn E. Huffman
Fulton: Abbie Grace Bell, Hannah G. Gaddy
Glen: Carlie Rae Phelps
Golden: Shelby Lane Huffman
Guntown: Sarah Cleveland, Susan Danette Higgins
Hattiesburg: John Adrian Gann
Iuka: Madison Brooke Borden, Nathaniel Clayton Bullard, Sidney Aisling Heinrich, Lauren L. Long, Matthew Franklin Tawney, Kimberly Nicole Vogel
Maben: Colton Chrestman
Madison: Sallye Taylor Cavett, Megan Noel Humphreys
Mantachie: Megan Elise Hall
Mantee: Camden Bailey Chandler
Meridian: Vonyetta Denise Hollomon
Mooreville: Madelyn Claire Lindsey
Nettleton: Christopher Alan Palmer
Olive Branch: Garett Patrick Marler
Perkinston: Catherine A. Ladner
Rienzi: Christopher Monroe Whitehead
Saltillo: Peyton Elouse Clemmer, John O'neal, Mary Ashton Priest, Mattie Lyn Stembridge
Southaven: Paige Miller Yelverton
Steens: Bryanna Nichole Tucker, Jayson Micheal Alexander Tucker
Tishomingo: Aaliyah Denise Allen, Lisa Richardson, Taylor M. Wilbanks
Tupelo: Anslee Claire Batson, Emmalee Alice Blaylock, Carly E. Botts, Isabelle L. Bridges, Daurian Bernard Lewis, Callie Shae Philips, Christopher Rylee Whitehead, Daphne Elise Young
West Point: Thomas Grayson Easterling
Nebraska
Scottsbluff: Joisemarie Maldonado Pabon
New Hampshire
Walpole: Aspen Bethany Jones
Ohio
Cincinnati: Kevin M Brenning
Oklahoma
Shawnee: Phelps, Joel
South Carolina
Simpsonville: Christina Marie Ellwanger
Tennessee
Adamsville: Spencer Thomas Brown, Hannah Faith Hurst
Arlington: Virginia Paige Velasquez
Atoka: Bryan Seth Callahan
Bethel Springs: Rachel Nicole Pickens
Brentwood: Ryan Benjamin Eledge
Chattanooga: Kelsey Marie Jones, Payten McClain Perry
Clinton: Delainey Rae Moore
Collierville: Kara Nicole Holden
Collinwood: Kaylan Marie Calton, Brooklyn Danielle Grimes, Colten Brice Strait
Columbia: Macy C. Hall, Madeline E. Harlan, Kimberly Elva Parsley, Megan Kate Rummage, Tia Shea Studdard, Colton C. Teal
Cordova: Reagan McKenzie Ritchie
Counce: Ashton MaryKatherine Parrish, Jennifer Kay Weathers
Covington: Loura Keelyn Sealy
Crossville: Jessica Lynn Vaccaro
Cypress Inn: Makenlee Grace Hensley, Whitney Nicole Parker, Justin Paul Tingle
Ethridge: Mackenzie Grace Butcher
Fayetteville: Sara Michelle Mann, Maylon R. McAdams
Franklin: Meleah Ellen Orr, Samantha Shafer, Hannah Grace Smith
Greenbrier: Kaitlyn Shelby Michael
Guys: Landon Troy McAfee
Hillsboro: Meagan Kate Jones
Iron City: Lori E. Bowers, Rahama Cheek Gieske, Katie E. Kelley
Jackson: Elise Sickle
Kingston Springs, Rhian Anderson Schliwa
Lawrenceburg: Kaitlyn Cheyenne Canerday, Lauren Suzanne Carvell, Lily Grace Coleman, Falon Colleen Cozart, Alexis Suzanne Fann, Sydnee R. Freemon, Makenna M. Giles, John Patrick Hall, Matthew Ryan Hall, Arnitha Raquel Harrell, Brittany Cheyenne Hill, Cheyenne T. Johnson, Georgia Anne Land, Marina Lee McDonald, Adam Glenn Newton, Drusilla Grace Peppers, Soukayna A. Sabro, Tameka Laschelle Staggs, Tessa Grayson Suratt, Emmaline Claire Taylor
Leoma: Adrian Michael Berry, Haley Beth Davis, Makayla Grace Hobbs, Colin Easton Hunt, Hayden Andrew Reed, Alissa Clair Skinner, Brianna Paige Smith, Brittany Nicole Tucker, Ashlee Jane White
Lewisburg: Hannah M. Eriksen, Kirsten Camille Nelms
Lexington: Darby F. Holt
Linden: Payton Lynn Tatum
Lobelville: Addison F. Dudley
Loretto: John S. Augustin, Eoin D. Broadfoot, Kensie J. Campbell, Mary E. Cotton, Garrett Duplantis, Emily Anne Fisher, Hannah Lynn Graves, Jacob Michael James, Conner W. Potts, Emma Claire Roberson, Charles Eli Rosson, Melissa Ann Smith, Naomi Rachael Smith, David Steadman, Chandler Sundeen
Lyles: Savannah Lynn Holt
Madison: Anna Elizabeth Benefield
McMinnville: Zachary J. Tonkins
Memphis: Foster L. Hudsmith, Erin S. Webb
Mount Juliet: Savannah Marie Pickens
Murfreesboro: Samantha Clare White
Nunnelly: Joshua A. Fitts
Obion: DeAnna Darlene Cloar
Parsons: Chloe Ana-Lee McGee-Monroe, Avery Michael Whitwell
Pulaski: Demetrius Baker, Elizabeth C. Edwards, Jacquelyn Ilene Heins
Ripley: Bailey Grace York
Saint Joseph: Melody G. Nolte, Ethan Raymon Howard Truitt, Abby Ryan Walters
Sardis: Nathan Thomas Goodwin
Savannah: Samantha Bell, Courtney Sharee Blakney, Courtney Diann Conaway, Sailor Lea Cromwell, Emily Elaine Evans, Joy I. Evans, Elizabeth Gonzalez, Tatum Alexa Hogan, Alyssa Briana Irons, Kaylie Rebekah Jerrolds, Christian Robert Kirk, Cameron Dale Maddox, Sarah E. Neill, Jordan Cassandra Schwartz, Carly E. Seaton, Grace Janae Smith, Hannah Marie Stricklin, Jessica Lee Ann Stricklin, Gabrielle Angeline Van Kleef, Haley LeAnne White, Wilson Russell Williams, Molly Grayson Willoughby
Selmer: Jayden Danielle Austin, Nicholas Kade Edwards, Ainsley Sarah Ervin, Camron Paige Henley
Shelbyville: Samantha Rose Mitchem
Smyrna: Alexa R. Harper, Isabella Rose Vaden
Spring Hill: Allegra Caroline Bulla, Kali B. McCloud, Abigail Marie Ryan
St Joseph: Lauren Elizabeth Coggin
Stantonville: Sarah Kadtlin Shoate
Summertown: Jerilyn Nicole Ashmore, Carson David Brite, Maria Claire Kerstiens,
Thompsons Station: Jeremey Andrew Yeager
Waynesboro: Samuel Brewer, Sydni Nikole McClain, Joseph Yarbrough
Westpoint: Elizabeth Velador Garcia-West, Brynn Malee King, Julia Hope Taylor
Texas
Cedar Park: Lillian A. Humphries
Cypress: Olivia Grace Noah
Haslet: Cassidy Patterson
Katy: Brittany Panetti
Southlake: Benjamin DeGroot Kiefer
Wisconsin
Germantown: Michelle Moore
Racine: Taylor Rose Seney
Seymour: Emma Nicole Ellis
Canada
Quebec: Laroche, Katherine
Surrey, British Colombia: de Ruiter, Danielle Lynne
China
Changzhou: Ji, YuJie
Changzhou City, Jiangsu Province: Zhang, Yuhan
Dongtai: Cheng, Yiyao
Huai'an: Tang, Anlin; Wang, Zhengqin; Xu, Shengtao; Zeng, Chenxin; Zhang, Haobo; Zhang, Yuxuan; Zhao, Yi; Zhou, Yiyu
Huaian: Yong, Xinyue
Jiangsui: Yang, Fan
Kunming, Yunnan: Wu, Ruibin
Lian Yungang: Zhu, ZiQian
Nanjing: Cao, Haoyu
Nantong: Gu, Jingyi
Nantong City: Qin, Tian
Nantong City, Jiangsu Province: Wang, Jiale
Suzhou: Feng, Siyang; Huang, YuHang; Sun, Yuzhe; Yan, Qinfei
Suzhou City, Jiangsu Province: Li, Se; You, Xinyi
Taizhou: Gao, Jianling; Jiang, Jiawei
Tianjin: Zhao, Zihao
Wuxi: Gu, JunHao; Guo, Xinyi; Ping, Jiayi
Yangzhou City, Jiangsu Province: Wang, Xinyue
Yixing: Pan, ZiJie
Zhenjaing: Yu, Huiqin
Colombia
Bogota: Isaza Castillo, Laura Valentina
Medellin: Ochoa Carrillo, Joan Sebastian
Costa Rica
San Jose: Bonilla Parra, Melissa de Santana
Denmark
Soenderborg: Hansen, Andreas Wejs
Germany
Wildberg: Linke, Nina Marie
India
Chandigarh: Rojra, Anay Leeyan
Japan
Kalol: Patel, Meet Maheshbhai
Chiba: Koizumi, Yuna
Chiba-ken: Hoshika, Hikaru; Hitachi, Ibaraki; Kikuchi, Narisa
Ichikawa-shi: Kanezaki, Yusuke
Kobe: Nakai, Jo; Kunitachi, Tokyo; Tominaga, Saki
Niigata: Hosaka, Reina
Shijonawate City: Seki, Kenta
Tokyo: Sasaki, Suzuha
Kenya
Chepseba, Sharon Jepkorir
Mexico
Cuidad de Mexico: Nakano Lira, Claudia Kaori
Nigeria
Port Harcourt: Ugheoke, Omonegho Ann-Marie
Norway
Hamar: Naess, Caroline Hirkjoelen
Saudi Arabia
Jeddah: Aljohani, Abdualwahab Ahmed
South Korea
Seoul: An, Jieun
An, Myeongji
United Kingdom
Andover: Wiseman, Katherine Helen
Vietnam
Ben Tre: Nguyen, Quan Ngoc Minh
Bien Hoa - Dong Nai: Nguyen, Nhi Yen Tran
Ho Chi MInh: Lam, Hung Quang Chan
Ho Chi Minh: Nguyen, Anh Dang Phuong; Nguyen, Khoi Tuan; Nguyen, Luan Minh; Vo, Nhu Pham Quynh
Ho Chi Mnh: Nguyen, Vu Ngo Anh
• Kristy Miles, of Tuscumbia, was recently initiated into the honor society of Phi Kappa Phi at the University of Alabama at Birmingham.
• Collin Brown, of Lexington, was named to the dean's list at Berea College, Berea, Kentucky.
• Robin King, of Killen, is a spring graduate of the University of Wisconsin-Milwaukee.
• Jiayi Zhang, of Muscle Shoals, has earned a Bachelor of Science in Aerospace Engineering from the Georgia Institute of Technology in Atlanta.
• Darren Waldrep, of Trinity, has received a degree from the University of the Cumberlands, Williamsburg, Kentucky.
• Several local students were named to the dean’s list at Belmont University, Nashville, Tennessee, for the spring semester.
Lawrenceburg, Tennessee: Ellie Brown, Breanna Rose
Russellville: Maleia Gist
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