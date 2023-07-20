Home gardeners like to complain about their gardens being overrun with zucchini when the fruit starts to kick into high gear in midsummer. But for people who love the prolific, vining summer squash, that's a blessing and not a curse.
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