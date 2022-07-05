BARTON — The Alabama Department of Environmental Management is accepting comments related to the Tennessee Valley Authority's request for a Coal Combustion Residual Permit to Close for ash pond #4 at the now demolished Colbert Fossil Plant.
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