SANTA FE, N.M. — Actor Alec Baldwin and a weapons specialist will be charged with involuntary manslaughter in the fatal shooting of a cinematographer on a New Mexico movie set, prosecutors announced Thursday, citing a “criminal disregard for safety.”
kAm$2?E2 u6 s:DEC:4E pEE@C?6J |2CJ r2C>24<\p=EH:6D :DDF65 2 DE2E6>6?E 2??@F?4:?8 E96 492C86D 282:?DE q2=5H:? 2?5 w2??29 vFE:6CC6K\#665[ H9@ DFA6CG:D65 H62A@?D @? E96 D6E @7 E96 (6DE6C? “#FDE]”k^Am
kAmw2=J?2 wFE49:?D 5:65 D9@CE=J 27E6C 36:?8 H@F?565 5FC:?8 C6962CD2=D 2E 2 C2?49 @? E96 @FED<:CED @7 $2?E2 u6 @? ~4E] a`[ a_a`] q2=5H:? H2D A@:?E:?8 2 A:DE@= 2E wFE49:?D H96? E96 8F? H6?E @77[ <:==:?8 96C 2?5 H@F?5:?8 E96 5:C64E@C[ y@6= $@FK2]k^Am
kAmpDD:DE2?E 5:C64E@C s2G:5 w2==D[ H9@ 92?565 q2=5H:? E96 8F?[ 92D D:8?65 2? 28C66>6?E E@ A=625 8F:=EJ E@ ?68=:86?E FD6 @7 2 5625=J H62A@?[ E96 5:DEC:4E 2EE@C?6J’D @77:46 D2:5]k^Am
kAmx?G@=F?E2CJ >2?D=2F89E6C 42? :?G@=G6 2 <:==:?8 E92E 92AA6?D H9:=6 2 5676?52?E :D 5@:?8 D@>6E9:?8 E92E :D =2H7F= 3FE 52?86C@FD 2?5 :D 24E:?8 ?68=:86?E=J @C H:E9@FE 42FE:@?]k^Am
kAm%96 492C86 :D 2 7@FCE9\568C66 76=@?J[ AF?:D923=6 3J FA E@ `g >@?E9D :? ;2:= 2?5 2 Sd[___ 7:?6 F?56C }6H |6I:4@ =2H] %96 492C86D 2=D@ :?4=F56 2 AC@G:D:@? E92E 4@F=5 C6DF=E :? 2 >2?52E@CJ 7:G6 J62CD :? AC:D@? 3642FD6 E96 @776?D6 H2D 4@>>:EE65 H:E9 2 8F?]k^Am
kAmr2C>24<\p=EH:6D D2:5 492C86D H:== 36 7:=65 3J E96 6?5 @7 y2?F2CJ[ 2?5 E92E q2=5H:? 2?5 vFE:6CC6K\#665 H:== 36 :DDF65 2 DF>>@?D E@ 2AA62C :? 4@FCE] $96 D2:5 AC@D64FE@CD H:== 7@C8@ 2 8C2?5 ;FCJ 2?5 C6=J @? 2 ;F586 E@ 56E6C>:?6 :7 E96C6 :D AC@323=6 42FD6 E@ >@G6 E@H2C5 EC:2=]k^Am
kAmp?5C62 #663[ 2 DA64:2= AC@D64FE@C @? E96 42D6[ 4:E65 2 “A2EE6C? @7 4C:>:?2= 5:DC682C5 7@C D276EJ” @? E96 D6E]k^Am
kAm“x7 2?J @?6 @7 E96D6 E9C66 A6@A=6 — p=64 q2=5H:?[ w2??29 vFE:6CC6K\#665 @C s2G:5 w2==D — 925 5@?6 E96:C ;@3[ w2=J?2 wFE49:?D H@F=5 36 2=:G6 E@52J] xE’D E92E D:>A=6[” D2:5 #663[ 2=D@ 2 ?6H=J DH@C? #6AF3=:42? DE2E6 =68:D=2E@C]k^Am
kAmq2=5H:?VD 2EE@C?6J D2:5 E96 492C86D C6AC6D6?E65 “2 E6CC:3=6 >:D42CC:286 @7 ;FDE:46]”k^Am
kAm%96 24E@C Q925 ?@ C62D@? E@ 36=:6G6 E96C6 H2D 2 =:G6 3F==6E :? E96 8F? — @C 2?JH96C6 @? E96 >@G:6 D6E] w6 C6=:65 @? E96 AC@76DD:@?2=D H:E9 H9@> 96 H@C<65[ H9@ 2DDFC65 9:> E96 8F? 5:5 ?@E 92G6 =:G6 C@F?5D] (6 H:== 7:89E E96D6 492C86D[ 2?5 H6 H:== H:?[” {F<6 }:<2D D2:5 :? 2 DE2E6>6?E]k^Am
kAmp? 2EE@C?6J 7@C vFE:6CC6K\#665 D2:5 E96 492C86D H6C6 “E96 C6DF=E @7 2 G6CJ 7=2H65 :?G6DE:82E:@? 2?5 2? :?244FC2E6 F?56CDE2?5:?8 @7 E96 7F== 724ED]”k^Am
kAmQ(6 :?E6?5 E@ 3C:?8 E96 7F== ECFE9 E@ =:89E 2?5 36=:6G6 w2??29 H:== 36 6I@?6C2E65 @7 HC@?85@:?8 3J 2 ;FCJ[” y2D@? q@H=6D D2:5]k^Am
kAmxE H2D F?4=62C H96? q2=5H:? 2?5 vFE:6CC6K\#665 >:89E 36 C6BF:C65 E@ 2AA62C :? DE2E6 4@FCE :? $2?E2 u6 @?46 492C86D 2C6 7:=65] s676?52?ED 42? A2CE:4:A2E6 C6>@E6=J :? D@>6 :?:E:2= 4@FCE AC@4665:?8D @C 2D< E@ 92G6 E96:C 7:CDE 2AA62C2?46 H2:G65]k^Am
kAm$2?E2 u6 r@F?EJ $96C:77 p52? |6?5@K2[ H9@ =65 E96 :?:E:2= :?G6DE:82E:@? :?E@ wFE49:?DV 562E9[ 92D 56D4C:365 “2 568C66 @7 ?68=64E” @? E96 7:=> D6E] qFE 96 =67E 564:D:@?D 23@FE A@E6?E:2= 4C:>:?2= 492C86D E@ AC@D64FE@CD 27E6C 56=:G6C:?8 E96 C6DF=ED @7 2 J62C=@?8 :?G6DE:82E:@? :? ~4E@36C] %92E C6A@CE 5:5 ?@E DA64:7J 9@H =:G6 2>>F?:E:@? H@F?5 FA @? E96 7:=> D6E]k^Am
kAmq2=5H:? — <?@H? 7@C 9:D C@=6D :? “b_ #@4<” 2?5 “%96 wF?E 7@C #65 ~4E@36C” 2?5 9:D :>AC6DD:@? @7 7@C>6C !C6D:56?E s@?2=5 %CF>A @? “$2EFC52J }:89E {:G6” — 92D 56D4C:365 E96 <:==:?8 2D 2 “EC28:4 244:56?E]”k^Am
kAmw6 D@F89E E@ 4=62C 9:D ?2>6 3J DF:?8 A6@A=6 :?G@=G65 :? 92?5=:?8 2?5 DFAA=J:?8 E96 =@2565 8F?] q2=5H:?[ 2=D@ 2 4@\AC@5F46C @? “#FDE[” D2:5 96 H2D E@=5 E96 8F? H2D D276]k^Am
kAmx? 9:D =2HDF:E[ q2=5H:? D2:5 E92E H9:=6 H@C<:?8 @? 42>6C2 2?8=6D H:E9 wFE49:?D[ 96 A@:?E65 E96 8F? :? 96C 5:C64E:@? 2?5 AF==65 324< 2?5 C6=62D65 E96 92>>6C @7 E96 H62A@?[ H9:49 5:D492C865]k^Am
kAm}6H |6I:4@’D ~77:46 @7 E96 |65:42= x?G6DE:82E@C 56E6C>:?65 E96 D9@@E:?8 H2D 2? 244:56?E 7@==@H:?8 E96 4@>A=6E:@? @7 2? 2FE@ADJ 2?5 2 C6G:6H @7 =2H 6?7@C46>6?E C6A@CED]k^Am
kAm}6H |6I:4@’D ~44FA2E:@?2= w62=E9 2?5 $276EJ qFC62F =6G:65 E96 >2I:>F> 7:?6 282:?DE #FDE |@G:6 !C@5F4E:@?D[ 32D65 @? 2 D42E9:?8 ?2CC2E:G6 @7 D276EJ 72:=FC6D[ :?4=F5:?8 E6DE:>@?J E92E AC@5F4E:@? >2?286CD E@@< =:>:E65 @C ?@ 24E:@? E@ 255C6DD EH@ >:D7:C6D @7 3=2?< 2>>F?:E:@? @? E96 D6E AC:@C E@ E96 72E2= D9@@E:?8]k^Am
kAm#FDE |@G:6 !C@5F4E:@?D 4@?E:?F6D E@ 492==6?86 E96 32D:D @7 2 S`bf[___ 7:?6 3J C68F=2E@CD H9@ D2J AC@5F4E:@? >2?286CD @? E96 D6E 72:=65 E@ 7@==@H DE2?52C5 :?5FDECJ AC@E@4@=D 7@C 8F? D276EJ]k^Am
kAm%96 2C>@C6C H9@ @G6CD2H 7:C62C>D @? E96 D6E[ vFE:6CC6K\#665[ 92D 366? E96 DF3;64E @7 >F49 @7 E96 D4CFE:?J :? E96 42D6[ 2=@?8 H:E9 2? :?56A6?56?E 2>>F?:E:@? DFAA=:6C] p? 2EE@C?6J 7@C vFE:6CC6K\#665 92D D2:5 D96 5:5 ?@E AFE 2 =:G6 C@F?5 :? E96 8F? E92E <:==65 wFE49:?D[ 2?5 D96 36=:6G6D D96 H2D E96 G:4E:> @7 D23@E286] pFE9@C:E:6D D2:5 E96J 7@F?5 ?@ 6G:56?46 @7 E92E]k^Am
kAmx?G6DE:82E@CD :?:E:2==J 7@F?5 d__ C@F?5D @7 2>>F?:E:@? 2E E96 >@G:6 D6E — 2 >:I @7 3=2?<D[ 5F>>J C@F?5D 2?5 H92E 2AA62C65 E@ 36 =:G6 C@F?5D] x?5FDECJ 6IA6CED 92G6 D2:5 =:G6 C@F?5D D9@F=5 ?6G6C 36 @? D6E]k^Am
kAmwFE49:?DV 72>:=J — H:5@H6C |2EE96H wFE49:?D 2?5 D@? p?5C@D — D6EE=65 2 =2HDF:E 282:?DE AC@5F46CD F?56C 2? 28C66>6?E E92E 2:>D E@ C6DE2CE 7:=>:?8 H:E9 |2EE96H wFE49:?D D6CG:?8 2D 6I64FE:G6 AC@5F46C]k^Am
kAm“#FDE” H2D 36D6E 3J 5:DAFE6D 7C@> E96 DE2CE :? 62C=J ~4E@36C a_a`] $6G6? 4C6H >6>36CD H2=<65 @77 E96 D6E ;FDE 9@FCD 367@C6 E96 D9@@E:?8 2>:5 5:D4@C5 @G6C H@C<:?8 4@?5:E:@?D]k^Am
kAmrC:>:?2= 492C86D 92G6 C2C6=J 366? 7:=65 :? 4@??64E:@? H:E9 562E9D @? 7:=> D6ED]k^Am
kAmp 5:DEC:4E 2EE@C?6J :? }@CE9 r2C@=:?2 4:E65 ?68=:86?46 2D 2 724E@C 3FE 564:565 282:?DE 492C86D :? E96 `hhb 562E9 @7 qC2?5@? {66 H9:=6 7:=>:?8 2 D46?6 :? E96 >@G:6 “%96 rC@H]” %96 D@? @7 >2CE:2=\2CED =686?5 qCF46 {66 H2D 9:E 3J 2 ]cc\42=:36C D=F8 7C@> 2 8F? E92E H2D DFAA@D65 E@ 92G6 7:C65 2 3=2?<]k^Am
kAm|@C6 C646?E=J[ 7:=> 5:C64E@C #2?52== |:==6C A=62565 8F:=EJ E@ :?G@=F?E2CJ >2?D=2F89E6C 2?5 4C:>:?2= EC6DA2DD:?8 :? E96 562E9 @7 2DD:DE2?E 42>6C2 @A6C2E@C $2C29 y@?6D[ H9@ H2D 9:E 3J 2 EC2:? :? E96 a_`c 7:=>:?8 @7 “|:5?:89E #:56C” :? CFC2= v6@C8:2] %96 AC@5F4E:@? 5:5 ?@E 92G6 A6C>:DD:@? E@ 36 @? E96 EC2:? EC24<D[ 2?5 |:==6C D6CG65 92=7 @7 2 EH@\J62C D6?E6?46]k^Am
kAmwFE49:?DV 562E9 2=C625J 92D :?7=F6?465 ?68@E:2E:@?D @G6C D276EJ AC@G:D:@?D :? F?:@? 7:=> 4C6H 4@?EC24ED H:E9 w@==JH@@5 AC@5F46CD] %96 D9@@E:?8 2=D@ DAFCC65 @E96C 7:=>>2<6CD E@ >:?:>:K6 C:D<D 3J FD:?8 4@>AFE6C\86?6C2E65 :>286CJ @7 8F?7:C6 C2E96C E92? C62= H62A@?D H:E9 3=2?< 2>>F?:E:@?]k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $12.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.