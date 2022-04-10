FLORENCE — Lanarrick Demone Thompson has pleaded not guilty in the August shooting death of his wife, Quoshanna Thompson.
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