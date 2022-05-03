FLORENCE — A Lauderdale County judge ruled Monday there is sufficient evidence to forward a University of North Alabama sexual assault and strangulation case to a grand jury.
kAms:DEC:4E yF586 r2C@=6 |65=6J >256 E96 CF=:?8 2E E96 4@?4=FD:@? @7 2 962C:?8 7@C y@D9F2 r2=63 s6 {2 w@K[ `h[ fac }] !:?6 $E]k^Am
kAms6 {2 w@K H2D 2CC6DE65 :? u63CF2CJ] w6 H2D 492C865 H:E9 7:CDE\568C66 D6IF2= 23FD6[ 5@>6DE:4 G:@=6?46 DEC2?8F=2E:@?^DF77@42E:@?[ 7:CDE\568C66 F?=2H7F= :>AC:D@?>6?E[ >:?@C :? A@DD6DD:@?^4@?DF>:?8 2=4@9@=[ 7FC?:D9:?8 2=4@9@= E@ 2 >:?@C[ 2?5 :?E6C76C6?46 H:E9 2 5@>6DE:4 G:@=6?46 42==]k^Am
kAm%96 492C86D DE6> 7C@> 2? :?4:56?E :? E96 G:4E:>VD C@@> 2E |2EE:6=@F w2==[ 244@C5:?8 E@ E6DE:>@?J 5FC:?8 |@?52JVD 962C:?8]k^Am
kAm%96 G:4E:> 2?5 s6 {2 w@K 92G6 D2:5 E96J H6C6 4@?DF>:?8 2=4@9@= @? E92E ?:89E[ 2?5 s6 {2 w@K >256 A9JD:42= 25G2?46D E@H2C5 E96 H@>2?]k^Am
kAm%96 G:4E:> E@=5 A@=:46 E92E D96 925 >256 G6C32= 2?5 A9JD:42= 2EE6>AED E@ AC6G6?E 9:> 7C@> <:DD:?8 96C]k^Am
kAm$E6G6? $EC246?6C[ 2 &}p A@=:46 56E64E:G6[ E6DE:7:65 |@?52J E92E s6 {2 w@K 2?5 E96 G:4E:> 925 2 AC6G:@FD C@>2?E:4 C6=2E:@?D9:A 367@C6 E96 :?4:56?E[ 3FE D96 925 3C@<6? :E @77]k^Am
kAmw6 2D<65 :7 96 4@F=5 4@>6 E@ 96C C@@> @? u63] `c[ $EC246?6C D2:5]k^Am
kAmQpD x F?56CDE2?5 :E[ 96 2D<65 96C :7 96 4@F=5 4@>6 @G6C[Q 96 D2:5] Qw6 H2D C2E96C :?D:DE6?E]Qk^Am
kAmw6 3C@F89E D@>6 2=4@9@=:4 5C:?<D :? E96 7@C> @7 D4C6H5C:G6CD 2?5 2D E96J H6C6 5C:?<:?8 96 EC:65 E@ <:DD 2?5 E@F49 96C[ $EC246?6C D2:5]k^Am
kAmQ$96 D2:5 V?@V 2?5 EC:65 E@ >@G6 2H2J[Q 96 D2:5]k^Am
kAm%96 G:4E:> DE2E65 E92E D96 4=:>365 FA E@ 2 365 23@G6 E96 @?6 E96J H6C6 D:EE:?8 @? 62C=:6C E@ 5:DE2?46 96CD6=7 7C@> s6 {2 w@K]k^Am
kAmw6 4=:>365 FA E@ E96 365 H96C6 D96 H2D D:EE:?8[ 2?5 96 4=:>365 @? E@A @7 96C ECJ:?8 E@ <:DD 96C ?64< 282:?] p44@C5:?8 E@ E6DE:>@?J[ H96? D96 3682? E@ C6D:DE[ 96 8C23365 96C 3J E96 92?5D 2?5 96=5 E96> E@ E96 365]k^Am
kAm$EC246?6C D2:5 E96 G:4E:> 925 3CF:D6D @? 96C ?64<]k^Am
kAm%96 G:4E:> 6G6?EF2==J 4@?G:?465 9:> E@ DE@A H96? D96 E@=5 9:> E92E D96 ?66565 E@ FD6 E96 32E9C@@>]k^Am
kAmq@E9 D2:5 E92E s6 {2 w@K 82E96C65 9:D E9:?8D 2?5 =67E 27E6C D96 42>6 @FE @7 E96 32E9C@@>]k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $12.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.