Its been a decade, but the Bear Creek Education Center in the Hodges community is making a comeback.
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