The news of an uptick in COVID-19 cases is making headlines across the country, and the Shoals is no exception as the number of cases locally is climbing steadily.
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