MUSCLE SHOALS — Northwest-Shoals Community College's annual "Kids in College Camp is back, and organizers say it will be a bigger and have a better format.
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