FLORENCE —The holiday season always brings a call to the public for blood, and this year is no different.
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