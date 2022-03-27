CHEROKEE — While it's only about a week into spring, there is a stark difference in two of the camping areas at Rose Trail Park.
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