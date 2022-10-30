MUSCLE SHOALS — The International Fertilizer Development Center opened its doors to Shoals mayors Friday, who received a tour of the facility's labs and greenhouses, but also to introduce them to the center's new president and chief executive officer.
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