NEW BETHEL — A rural Colbert County landowner will have to answer for the firing of an alleged propane cannon that is regularly fired all day, every day, according to a neighbor.
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