TUSCUMBIA — Colbert County Commissioners have agreed to help the Old Railroad Bridge company complete a project to replace old planks on the historic structure.
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