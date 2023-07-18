F230511 RAILROAD
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Members of the Old Railroad Bridge Co. and volunteers nail down the new boards they put down in May on the old railroad bridge. [RUSS COREY/TIMESDAILY]

TUSCUMBIA — Colbert County Commissioners have agreed to help the Old Railroad Bridge company complete a project to replace old planks on the historic structure.

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russ.corey@timesdaily.com

or 256-740-5738. Twitter

@TD_.RussCorey

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