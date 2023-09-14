SHEFFIELD — City Council member Fred Mason doesn't necessarily oppose changes to the city's solid waste regulations, but wants to thoroughly review Mayor Steve Stanley's proposed changes before the ordinance is voted on by the full council.
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