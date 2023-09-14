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Litter awaiting pickup decorates the shoulder of York Street on Tuesday in Sheffield. The city council is expected to review its solid waste ordinance at its Sept. 25 meeting. [DAN BUSEY/TIMESDAILY]

 Dan Busey/TimesDaily

SHEFFIELD — City Council member Fred Mason doesn't necessarily oppose changes to the city's solid waste regulations, but wants to thoroughly review Mayor Steve Stanley's proposed changes before the ordinance is voted on by the full council.

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