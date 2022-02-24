SHEFFIELD— The Sheffield City Council has approved a resolution calling for a polygraph test to be added to the hiring process for police officers.
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