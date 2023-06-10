FLORENCE — The University of North Alabama Board of Trustees set into motion Friday a project the university and its fanbase have dreamed about for decades.
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