FLORENCE — The University of North Alabama Planetarium and Observatory will open its doors tonight for the public to witness a total lunar eclipse and rare Super Flower Blood Moon.
kAm%96 A=2?6E2C:F>[ @? }@CE9 !:?6 $EC66E @? 42>AFD[ H:== 92G6 E6=6D4@A6D 2G2:=23=6 7C@> h A]>] E@52J F?E:= ` 2]>] |@?52J[ s:C64E@C |6= q=2<6 D2:5]k^Am
kAm%96 6G6?E :D 2 E@E2= =F?2C 64=:AD6 E92E H:== 36 G:D:3=6 :? :ED 6?E:C6EJ :? p=232>2[ q=2<6 D2:5]k^Am
kAmQ{F?2C 64=:AD6D @44FC H96? E96 7F== >@@? A2DD6D :?E@ E96 D925@H @7 E96 t2CE9[Q 96 D2:5] Q%96 C6DF=E :D E96 >@@? D=@H=J 8@6D 7C@> 2 7F== >@@? E@ 2 52C<\C65 4@=@C 2?5 324< E@ 4@>A=6E6=J 7F== :? 2 76H 9@FCD]Qk^Am
kAmw6 D2:5 E96 64=:AD6 :?G@=G6D D6G6C2= DE286D]k^Am
kAmQ%96 7:CDE DE286 :D E96 A6?F>3C2= DE286[ H96? 7C@> E96 A@:?E @7 G:6H @7 2? @3D6CG6C @? E96 >@@?[ E96 t2CE9 @?=J 3=@4<D A2CE @7 E96 DF?[Q q=2<6 D2:5] Q%96 ?6IE DE286 :D E96 A2CE:2=\64=:AD6 A92D6[ 5FC:?8 H9:49 @?=J H9:49 A2CED @7 E96 >@@? 92G6 =:89E 7C@> E96 DF? 4@>A=6E6=J 3=@4<65] %96 E@E2= 64=:AD6 DE286 @44FCD H96? E96 6?E:C6 >@@? :D H:E9:? E96 t2CE9’D D925@H]k^Am
kAmQp7E6C E@E2= 64=:AD6[ E96 D6BF6?46 @7 6G6?ED C6G6CD6D :ED6=7[ H:E9 2 A2CE:2= 64=:AD6 7@==@H65 3J 2 A6?F>3C2= DE286 2E E96 6?5] %96 A6?F>3C2= DE286 E6?5D E@ 36 DF3E=6[ H:E9 >@DE @3D6CG6CD A6C92AD @?=J ?@E:4:?8 E96 >@@? 2AA62C:?8 2 3:E 5:>>6C]Qk^Am
kAmw6 D2:5 E96 E@E2= 64=:AD6 DE286 :D <?@H? 2D E96 q=@@5 |@@? 3642FD6 @7 E96 ?@@?VD 52C<\C65 9F6]k^Am
kAmQ%9:D :D 42FD65 3J C65 =:89E A2DD:?8 E9C@F89 E96 t2CE9’D 2E>@DA96C6 2?5 9:EE:?8 E96 >@@?’D DFC7246 2?5 C67=64E:?8 324< E@ t2CE9[Q q=2<6 D2:5] Q{F?2C 64=:AD6D H6C6 @7E6? E9@F89E E@ 36 92C3:?86CD @7 5@@>[ 96C2=5:?8 E96 562E9 @7 2 CF=6C @C 2 4@>:?8 5:D2DE6C] %96 7F== >@@? :? |2J :D 2=D@ 42==65 E96 u=@H6C |@@?[ D@ :E H:== 36 2 u=@H6C q=@@5 |@@?]Qk^Am
kAmpD G:6H65 7C@> p=232>2[ E96 A6?F>3C2= DE286 2E 2AAC@I:>2E6=J giba A]>] %96 A2CE:2= 64=:AD6 H:== 368:? 2C@F?5 hiah A]>] 2?5 E@E2= 64=:AD6 2E `_iah A]>][ 96 D2:5]k^Am
kAm%96 E@E2= 64=:AD6 H:== 6?5 2E 2AAC@I:>2E6=J `_idc A]>][ 2?5 E96 D64@?5 A2CE:2= 64=:AD6 A92D6 H:== 6?5 2E `aidd 2]>] |@?52J]k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $12.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.