FALMOUTH, England (AP) — Rich nations must do more than just donate surplus vaccines if they hope to end the COVID-19 pandemic, according to public health experts and humanitarian groups that are calling for money, increased production and logistical support to help developing countries where the virus is still raging.
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