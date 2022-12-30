MONTGOMERY, Ala. (AP) — Alabama on Jan. 1 will become the latest state to allow people to carry a concealed handgun without a state permit that requires a background check.
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