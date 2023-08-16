WASHINGTON (AP) — President Joe Biden has devoted the past several weeks to promoting the positive impacts of his policies — but his efforts have yet to meaningfully register with the public.
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