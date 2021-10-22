SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP) — Bosnia’s Serb police on Friday held an “anti-terrorist” drill just outside the capital Sarajevo, in a move seen by many as another provocation by the Serb separatist leadership.
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