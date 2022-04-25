Election 2022 DeSantis

Florida Gov. Ron DeSantis speaks at the Conservative Political Action Conference (CPAC), Feb. 24, 2022, in Orlando, Fla. In taking on Disney, Florida’s Republican Gov. Ron DeSantis is testing the limits of his combative leadership style while sending an unmistakable message to his rivals: There is nothing or no one he won’t fight as he plots his political future. [JOHN RAOUX/AP PHOTO, FILE]

 John Raoux

TALLAHASSEE, Fla. — Florida Gov. Ron DeSantis ' deepening feud with Walt Disney World is testing the limits of his combative leadership style while sending an unmistakable message to his rivals that virtually nothing is off limits as he plots his political future.

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