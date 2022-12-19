HYDERABAD, India (AP) — After a pair of Islamist bombings rocked the south-central Indian city of Hyderabad in 2013, officials rushed to install 5,000 CCTV cameras to bolster security. Now there are nearly 700,000 in and around the metropolis.
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