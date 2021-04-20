France urges rebuke for Syria over chemical weapons use

FILE - This Friday May 5, 2017 file photo shows the headquarters of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), The Hague, Netherlands. An investigation by the global chemical weapons watchdog found “reasonable grounds to believe” that a Syrian air force military helicopter dropped a chlorine cylinder on a Syrian town in 2018, sickening 12 people, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons said Monday, April 12, 2021.

 Peter Dejong

THE HAGUE, Netherlands (AP) — A group of 46 nations called Tuesday on member states of the global chemical weapons watchdog to diplomatically rebuke Syria for using toxic gas and nerve agents in the country's decade-long civil war.

Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now

Support local journalism reporting on your community

* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $8.00 per month.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

Tags

Locations

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.