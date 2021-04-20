France urges rebuke for Syria over chemical weapons use

THE HAGUE, Netherlands (AP) — A group of 46 nations called Tuesday on member states of the global chemical weapons watchdog to diplomatically rebuke Syria for using toxic gas and nerve agents in the country's decade-long civil war.
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