NEW YORK (AP) — Celebrations mingled with displays of resistance Sunday as LGBTQ+ pride parades filled streets in some of the country's largest cities in annual events that have become part party, part protest.
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