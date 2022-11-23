Election 2022 Governor Alaska

FILE - Incumbent Gov. Mike Dunleavy, a Republican running for re-election Nov. 8, 2022, is shown prior to a televised debate Wednesday, Oct. 19, 2022, in Anchorage, Alaska. Dunleavy has won reelection, becoming the first governor in the state to win back-to-back terms since 1998.

 Mark Thiessen - staff, AP

JUNEAU, Alaska (AP) — Alaska Republican Gov. Mike Dunleavy has won reelection, becoming the first governor in the state since 1998 to win back-to-back terms.

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