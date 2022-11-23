JUNEAU, Alaska (AP) — Alaska Republican Gov. Mike Dunleavy has won reelection, becoming the first governor in the state since 1998 to win back-to-back terms.
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