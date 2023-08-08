JACKSON, Miss. (AP) — Mississippi Gov. Tate Reeves on Tuesday won the Republican nomination as he seeks a second term, setting up a general election contest against Democrat Brandon Presley in the heavily conservative state.
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