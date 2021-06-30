Canadian Indigenous group says more graves found at new site

FILE - In this June 6, 2021 file photo, Pope Francis speaks from the window of his studio overlooking St. Peter's Square at the Vatican to a crowd of faithful and pilgrims gathered for the Sunday Angelus noon prayer. On Wednesday, June 30, 2021 Canada’s Catholic bishops said Pope Francis has agreed to meet in December with Indigenous survivors of the country’s notorious residential schools amid calls for a papal apology for Catholic Church’s role in the abuse and deaths of thousands of native children.

 Domenico Stinellis

ROME (AP) — Pope Francis has agreed to meet in December with Indigenous survivors of Canada's notorious residential schools amid calls for a papal apology for the Catholic Church’s role in the abuse and deaths of thousands of native children.

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