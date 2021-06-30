ROME (AP) — Pope Francis has agreed to meet in December with Indigenous survivors of Canada's notorious residential schools amid calls for a papal apology for the Catholic Church’s role in the abuse and deaths of thousands of native children.
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