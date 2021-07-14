SURFSIDE, Fla. — When the body of 4-year-old Emma Guara was pulled from the rubble of last month's Florida condominium collapse, she was wearing the silver necklace her mother recently gave her, the pendant shaped like half a heart and inscribed “Little Sis.”
kAm(96? 7:C67:89E6CD 7@F?5 96C ``\J62C\@=5 D:DE6C[ {F4:2 vF2C2[ D96 H2D ?@E H62C:?8 96C ?62C\>2E49:?8 ?64<=246[ E96 A6?52?E D92A65 =:<6 E96 @E96C 92=7 @7 E96 962CE 2?5 :?D4C:365 “q:8 $:D]” {F4:2 925 56G6=@A65 2? 2==6C8:4 C624E:@? 2?5 925 E6>A@C2C:=J DE@AA65 H62C:?8 96CD[ D2:5 E96:C 2F?E[ s:8?2 #@5C:8F6K]k^Am
kAmQ(6 H@F=5 =:<6 E@ 86E E92E ?64<=246 324<[Q #@5C:8F6K D2:5] Q%96J =@G65 E9@D6 ?64<=246D]”k^Am
kAm%96 8:C=DV A2C6?ED[ p?26=J #@5C:8F6K 2?5 |2C4FD vF2C2[ 2=D@ 5:65 :? E96 yF?6 ac 4@==2AD6 @7 E96 r92>A=2:? %@H6CD $@FE9 E92E <:==65 2E =62DE hd A6@A=6 2?5 =67E `c F?244@F?E65 7@C] %96J H6C6 2>@?8 E96 7:CDE C64@G6C65 7C@> E96 CF33=6] %96 8:C=D H6C6 3FC:65 :? E96 D2>6 4@77:? =2DE H66<[ t>>2 H62C:?8 96C ?64<=246]k^Am
kAmpD E96J D62C49 E9C@F89 E@?D @7 3C@<6? 4@?4C6E6 2?5 EH:DE65 C632C 7@C >@C6 C6>2:?D[ 2FE9@C:E:6D 2C6 2=D@ ECJ:?8 E@ C64@G6C <66AD2<6D 7@C 72>:=:6D E92E 92G6 =@DE C6=2E:G6D 2?5 7@C DFCG:G:?8 C6D:56?ED @7 E96 3F:=5:?8] %96J 92G6 D6E FA 2 52E232D6 7@C A6@A=6 E@ FA=@25 :?7@C>2E:@? 23@FE >:DD:?8 AC@A6CEJ]k^Am
kAmt249 E:>6 4C6HD 7:?5 A6CD@?2= A@DD6DD:@?D[ E96J E2<6 A9@E@D 2?5 =@8 E96 =@42E:@? FD:?8 v!$] %96J 92G6 >256 2 8C:5 @7 E96 A:=6[ <?@H:?8 2AAC@I:>2E6=J H96C6 6249 72>:=JVD 4@?5@ F?:E D9@F=5 36] s6E64E:G6D A=246 E96 @3;64ED :?E@ 2 3:?] %96J 2C6 E2<6? E@ 2? 2C62 E@ 36 42E2=@865 2?5 D62=65 :? 328D] %96? E96J 2C6 A=2465 :? 2 =@4<65 2?5 8F2C565 42C8@ 4@?E2:?6C 7@C =2E6C D9:A>6?E E@ 2 H2C69@FD6]k^Am
kAmu@C E96 A@DD6DD:@?D @7 E96 56462D65[ E96C6 H:== 36 2? “6DE2E6 AC@46DD” E@ 4=2:> :E6>D E@ >2<6 DFC6 E96J 86E E@ E96 AC@A6C 96:C[ |:2>:\s256 !@=:46 s:C64E@C uC655J #2>:C6K D2:5]k^Am
kAm|:2>:\s256 A@=:46 $8E] s2??J |FC:==@[ 2 =6256C @7 E96 @A6C2E:@?[ D2:5 E96 AC@46DD 925 E@ 36 56D:8?65 E9C@F89 “EC:2= 2?5 6CC@C” 3642FD6 E96 4@==2AD6 @7 2 C6D:56?E:2= E@H6C “:D ?@E J@FC 6G6CJ52J 6G6?E]” w6 D2:5 :E 42? 36 6>@E:@?2= H96? 2? :E6> =:<6 2 49:=5VD E@J :D 7@F?5]k^Am
kAm“(6 2C6 2== 9F>2?[” 96 D2:5]k^Am
kAm#2496= $A:686=[ H9@ =@DE 96C ee\J62C\@=5 >@E96C[ yF5J $A:686=[ :? E96 4@==2AD6[ 9@A6D E96 4C6HD H:== 7:?5 96C 72>:=J’D >6>6?E@D] w6C >@E96CVD C6>2:?D H6C6 C64@G6C65 uC:52J]k^Am
kAm“p== >J A2C6?ED’ DEF77 @G6C 2 =:76E:>6 :D 8@?6[” #2496= $A:686= D2:5] “%96:C H655:?8 2=3F> :D 8@?6] |J 525’D H:?6 4@==64E:@? :D 8@?6[ 2== >J >@>’D ;6H6=CJ[ 2== >J >@>’D 4=@E96D[ E96 5C6DD D96 H@C6 2E >J H655:?8 E92E x H2?E65 E@ H62C @?6 52J] p== @7 E96:C 36=@?8:?8D 2C6 8@?6] (6 92G6 ?@E9:?8]”k^Am
kAm$FC7D:56 |2J@C r92C=6D qFC<6EE[ H9@ 92D G:D:E65 E96 D:E6 C6A62E65=J D:?46 E96 4@==2AD6[ D2:5 4C6HD 2C6 7:?5:?8 :E6>D 2D D>2== 2D C:?8D 2?5 ;6H6=CJ :? E96 CF33=6]k^Am
kAm“%96 H@C< :D D@ 56=:42E6 E92E H6’C6 6G6? 7:?5:?8 F?3C@<6? H:?6 3@EE=6D[” qFC<6EE D2:5] w6 D2:5 3642FD6 @7 E96 :?7@C>2E:@? 72>:=:6D 92G6 AC@G:565[ D62C49 E62>D @7E6? <?@H H92E E@ =@@< 7@C :? DA64:7:4 A2CED @7 E96 A:=6] w6 96=5 FA 2 A9@E@ @7 2 C:?8 E92E H2D 7@F?5 :? E96 HC64<286 H96C6 D62C496CD 36=:6G65 :E H@F=5 36]k^Am
kAm“%96J’C6 6IA64E:?8 E@ 7:?5 E96D6 E9:?8D] p?5 :? E9:D 42D6[ E96J 5:5[Q qFC<6EE D2:5]k^Am
kAm#2>:C6K D2:5 DA64:2= 4@?D:56C2E:@? :D 36:?8 E2<6? 7@C C6=:8:@FD AC@A6CEJ] #233:D 92G6 E@FC65 E96 AC@46DD:?8 2C62 E@ 6?DFC6 E92E C6=:8:@FD 2CE:724ED 2C6 AC@A6C=J DE@C65 2?5 92?5=65 H:E9 42C6] w6 D2:5 D@>6 @7 E96 :E6>D 92G6 6?@C>@FD D:8?:7:42?46]k^Am
kAm“xE 4@F=5 36 E96 D>2==6DE =:EE=6 E9:?8 E92E E@ 2 4@>>@? A6CD@? :E ;FDE =@@<D =:<6 2 =:EE=6 4@?E2:?6C] xE C62==J >62?D 86?6C2E:@?D] xE’D G6CJ DA:C:EF2=[ 2?5 x’> ;FDE D@ :>AC6DD65] ~FC @77:46CD 2C6 =62C?:?8 D@ >F49 23@FE 4F=EFC6[Q 96 D2:5] Q%96C6 2C6 ;FDE D@ >2?J 5J?2>:4D H:E9 E96 D25?6DD 2?5 E96 D@CC@H]”k^Am
Get Unlimited Access
$3 for 3 Months
Subscribe Now
Support local journalism reporting on your community
* New Subscribers Only
* Digital Subscription Only
After the initial selected subscription period your subscription rate will auto renew at $8.00 per month.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.