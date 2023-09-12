DARIEN, Ga. (AP) — Descendants of enslaved people living on a Georgia island vowed to keep fighting Tuesday after county commissioners voted to double the maximum size of homes allowed in their tiny enclave, which residents fear will accelerate the decline of one of the South's few surviving Gullah-Geechee communities.
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