NORFOLK, Va. (AP) — A U.S. Army lieutenant who was pepper-sprayed, struck and handcuffed during a traffic stop in Virginia can present his claims of false imprisonment and assault and battery to a jury, a federal judge has ruled.
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